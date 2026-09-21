Receta de sopa tolteca: el delicioso platillo típico de Hidalgo que tiene su origen en tiempos prehispánicos

La sopa tolteca conquista desde la primera cucharada con su caldo de tomate, el sabor vegetal del nopal y el aroma suave del chile ancho. Es una receta reconfortante, sencilla y llena de ingredientes propios de la cocina mesoamericana.
Este plato se presenta como una preparación de raíz prehispánica vinculada a la tradición tolteca y a la gastronomía de Hidalgo.
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Las versiones actuales suelen incorporar pollo, aunque el nopal, el tomate, el maíz y los chiles siguen siendo sus ingredientes más representativos.
Receta de sopa tolteca
La sopa tolteca es un caldo de tomate triturado con nopales, pollo, chile ancho y cebolla. La técnica principal consiste en cocer por separado el pollo y los nopales, preparar una salsa de tomate y unir todos los ingredientes al final.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 50 minutos.
- Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de tomates pera o tomates maduros.
- 5 nopales tiernos.
- 1 pechuga de pollo.
- 2 chiles anchos hidratados y sin semillas.
- 1 cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 2 cucharadas de caldo de pollo en polvo o la cantidad equivalente de caldo concentrado.
- 2 tortillas de maíz.
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- ½ cucharadita de sal, o al gusto.
- Agua, la necesaria.
Cómo hacer sopa tolteca, paso a paso
- Limpia los nopales y retira las espinas. Córtalos en tiras finas o en dados pequeños.
- Cuece los nopales en una cazuela con agua y una pizca de sal durante 10 minutos. Escúrrelos y enjuágalos para retirar parte de la baba.
- Pon la pechuga de pollo en una olla con agua, media cebolla y una pizca de sal.
- Cuece el pollo durante 30 minutos, hasta que esté completamente hecho. Retíralo, desmenúzalo y reserva el caldo.
- Hidrata los chiles anchos en agua caliente durante 10 minutos. Retira las semillas y el rabito.
- Tritura los tomates, los chiles, el ajo y el resto de la cebolla con un poco del caldo de pollo.
- Calienta el aceite en una olla. Añade los nopales y sofríelos durante 3 minutos.
- Incorpora la salsa triturada y cocina a fuego medio durante 10 minutos.
- Vierte el caldo de pollo y añade el caldo concentrado. Deja que hierva suavemente para que el tomate pierda su sabor crudo.
- Cocina la sopa a fuego bajo durante 20 minutos. Si queda demasiado espesa, agrega un poco más de agua caliente.
- Añade el pollo desmenuzado y cocina durante 5 minutos más.
- Corta las tortillas en tiras y fríelas hasta que queden doradas. Escúrrelas sobre papel de cocina para evitar que aporten exceso de grasa.
- Rectifica el punto de sal y sirve la sopa bien caliente con las tiras de tortilla por encima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por porción:
- Calorías: 220 kcal.
- Proteínas: 17 g.
- Hidratos de carbono: 22 g.
- Grasas: 8 g.
- Fibra: 5 g.
- Sodio: depende de la cantidad de caldo concentrado y sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la sopa en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 3 días.
Conserva las tiras de tortilla aparte para que no pierdan su textura crujiente.
También puedes congelar la sopa, sin las tortillas, durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala a fuego suave antes de servir.
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