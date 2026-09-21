México

Receta de sopa tolteca: el delicioso platillo típico de Hidalgo que tiene su origen en tiempos prehispánicos

Este plato se presenta como una preparación de raíz prehispánica vinculada a la tradición tolteca y a la gastronomía de Hidalgo

Tazón de sopa con pollo, nopales, queso y chiles secos sobre una mesa de madera junto a tortillas, limones, una cuchara y un molcajete.
Un plato de sopa tolteca preparado con caldo de tomate, pollo deshebrado, nopales y chiles reposa sobre una mesa de madera junto a tortillas y rodajas de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sopa tolteca conquista desde la primera cucharada con su caldo de tomate, el sabor vegetal del nopal y el aroma suave del chile ancho. Es una receta reconfortante, sencilla y llena de ingredientes propios de la cocina mesoamericana.

Este plato se presenta como una preparación de raíz prehispánica vinculada a la tradición tolteca y a la gastronomía de Hidalgo.

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Las versiones actuales suelen incorporar pollo, aunque el nopal, el tomate, el maíz y los chiles siguen siendo sus ingredientes más representativos.

Un tazón de barro con sopa, pollo, aguacate, queso y tiras de tortilla sobre una mesa de madera, junto a una cuchara y un limón cortado.
Una sopa tolteca servida en un tazón de barro contiene tiras de tortilla frita, pollo deshebrado, aguacate, queso y verduras picadas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de sopa tolteca

La sopa tolteca es un caldo de tomate triturado con nopales, pollo, chile ancho y cebolla. La técnica principal consiste en cocer por separado el pollo y los nopales, preparar una salsa de tomate y unir todos los ingredientes al final.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 50 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.

Ingredientes

  1. 1 kg de tomates pera o tomates maduros.
  2. 5 nopales tiernos.
  3. 1 pechuga de pollo.
  4. 2 chiles anchos hidratados y sin semillas.
  5. 1 cebolla.
  6. 1 diente de ajo.
  7. 2 cucharadas de caldo de pollo en polvo o la cantidad equivalente de caldo concentrado.
  8. 2 tortillas de maíz.
  9. 1 cucharada de aceite vegetal.
  10. ½ cucharadita de sal, o al gusto.
  11. Agua, la necesaria.

Cómo hacer sopa tolteca, paso a paso

  1. Limpia los nopales y retira las espinas. Córtalos en tiras finas o en dados pequeños.
  2. Cuece los nopales en una cazuela con agua y una pizca de sal durante 10 minutos. Escúrrelos y enjuágalos para retirar parte de la baba.
  3. Pon la pechuga de pollo en una olla con agua, media cebolla y una pizca de sal.
  4. Cuece el pollo durante 30 minutos, hasta que esté completamente hecho. Retíralo, desmenúzalo y reserva el caldo.
  5. Hidrata los chiles anchos en agua caliente durante 10 minutos. Retira las semillas y el rabito.
  6. Tritura los tomates, los chiles, el ajo y el resto de la cebolla con un poco del caldo de pollo.
  7. Calienta el aceite en una olla. Añade los nopales y sofríelos durante 3 minutos.
  8. Incorpora la salsa triturada y cocina a fuego medio durante 10 minutos.
  9. Vierte el caldo de pollo y añade el caldo concentrado. Deja que hierva suavemente para que el tomate pierda su sabor crudo.
  10. Cocina la sopa a fuego bajo durante 20 minutos. Si queda demasiado espesa, agrega un poco más de agua caliente.
  11. Añade el pollo desmenuzado y cocina durante 5 minutos más.
  12. Corta las tortillas en tiras y fríelas hasta que queden doradas. Escúrrelas sobre papel de cocina para evitar que aporten exceso de grasa.
  13. Rectifica el punto de sal y sirve la sopa bien caliente con las tiras de tortilla por encima.
Infografía ilustrada sobre la receta de la sopa tolteca, dividida en seis pasos con textos explicativos e imágenes de los ingredientes.
Una infografía de Infobae explica los pasos y los tiempos de cocción para preparar sopa tolteca con nopales, pollo y chile ancho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

  • Calorías: 220 kcal.
  • Proteínas: 17 g.
  • Hidratos de carbono: 22 g.
  • Grasas: 8 g.
  • Fibra: 5 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de caldo concentrado y sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la sopa en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 3 días.

Conserva las tiras de tortilla aparte para que no pierdan su textura crujiente.

También puedes congelar la sopa, sin las tortillas, durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala a fuego suave antes de servir.

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