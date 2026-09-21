Paola Suárez desmiente los rumores sobre la supuesta salida de Karina Torres de La Casa de los Famosos México

Ambas influencers fueron consideradas para entrar a La Casa de los Famosos México (Ig)

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La influencer Paola Suárez desmintió las especulaciones sobre la eliminación de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026 al revelar que la producción del programa programó su presencia en el foro para una transmisión posterior al fin de semana.

Las afirmaciones surgieron durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde la integrante del grupo Las Perdidas abordó los rumores que circularon en plataformas digitales sobre la salida de su amiga durante la octava gala del reality.

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Suárez explicó que la logística de la producción contempla invitaciones individuales para personas allegadas a los habitantes.

De acuerdo con sus palabras, el calendario de asistencia a las galas demuestra que el resultado del juego no coincide con las versiones difundidas por usuarios de internet.

“Esta semana no voy, no voy esta semana. Creo que va Evelyn, Evelyn va, pero les adelanto algo. Sí voy a ir, pero no voy a ir el domingo, voy a ir otro día”, declaró Suárez sobre la programación del programa.

La creadora de contenido enfatizó que la fecha asignada para su participación en el foro invalida las teorías surgidas en plataformas digitales.

Además, respondió de forma directa a las personas que promovieron versiones sobre la partida de su compañera.

“Entonces, para esa gente mugrosa, pepenadora, que anda diciendo que Karina va a salir este domingo, Karina no sale este domingo, mugrosas. Karina no sale este domingo”, aseveró la creadora de contenido en su mensaje.

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“Desde ahorita les voy a decir, Karina no sale este domingo, porque yo voy a ir otro día, que no es este domingo”, agregó Paola Suárez sobre la presencia prevista en las próximas emisiones del formato.

Suárez explicó que la logística de la transmisión contempla invitaciones individuales para personas allegadas a los concursantes. (Captura de pantalla )

La nominación de Karina Torres y la lista de participantes en riesgo

La controversia aumentó tras la nominación de Karina Torres, quien figura en la lista de habitantes en riesgo de abandonar la casa junto a Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Memo Schutz.

La nómina inicial de nominados sumaba seis participantes tras la votación realizada el 16 de septiembre. La cantante Mariana Ochoa obtuvo el beneficio de la salvación dos días después, con lo cual aseguró su permanencia y redujo la lista definitiva a cinco competidores.

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Los rumores sobre la salida de Torres comenzaron cuando la creadora digital Evelyn “La Mamita” Suárez confirmó que acudiría como invitada a la gala del domingo.

Seguidores del programa interpretaron esa presencia como una señal de recepción tras una supuesta eliminación.

Comentarios de Wendy Guevara durante otra transmisión en vivo reforzaron las conjeturas de los espectadores.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre decisiones tomadas de manera previa a la votación del público.

Mediciones de preferencia publicadas en redes sociales colocan a Karina Torres con un 26% de respaldo entre la audiencia. Este porcentaje la posiciona en el primer lugar de apoyo dentro de las encuestas previas a la eliminación.

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Las cifras ubican a Ese Pérez con un 20% de los votos de salvación, seguido por Memo Schutz con 15%, Ernesto Laguardia con 14% y Cynthia Klitbo con 12% en las estimaciones del público.

La controversia aumentó tras la nominación de Karina Torres, quien figura en la lista de habitantes en riesgo de abandonar la casa. (IG: paolitasuarez28)

El funcionamiento de la votación dominical y el origen de Las Perdidas

El sistema de votación de La Casa de los Famosos México otorga a la audiencia la facultad exclusiva de determinar la permanencia de los habitantes.

Los votos se contabilizan a través del sitio web oficial antes del cierre en la Gala de Eliminación.

La producción del programa coordina la asistencia de familiares y personas allegadas a cada nominado para las emisiones previas a la eliminación. La logística establece turnos semanales para los invitados que acuden al foro de televisión.

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La relación entre Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez se consolidó años atrás tras la viralización de contenidos bajo la denominación de Las Perdidas.

La popularidad del grupo generó un seguimiento constante en sus proyectos individuales en televisión y medios digitales.

La relación entre Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez se consolidó años atrás tras la viralización de contenidos bajo la denominación de Las Perdidas. (Facebook Paola Suárez)

El apoyo de la audiencia hacia Torres se ha manifestado mediante campañas de votación activadas en redes sociales desde el inicio del reality show.

Sus seguidores organizan dinámicas digitales para acumular sufragios de salvación durante los días de nominación.

La estancia de los competidores permanece sujeta al recuento definitivo de la votación efectuada por los espectadores. Ningún integrante puede conocer los resultados finales hasta el momento del anuncio oficial en la gala.

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Las aclaraciones hechas por Paola Suárez buscan tranquilizar a la comunidad de seguidores de la concursante. La creadora reafirmó que el proceso de invitación a las galas transcurre conforme a la planeación del equipo de producción.