Con una toma simbólica del INE, pidieron “piso parejo” y debates en elecciones internas de Morena

La "toma" del INE fue simbólica para pedir que los comicios internos morenistas sean justos y democráticos (Foto: Cuartoscuro)

Las elecciones internas de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y el más poderoso del país actualmente, van tomando forma. Sin embargo, los particulares comicios, que organizará el INE (Instituto Nacional Electoral) debido a los problemas internos para realizar el proceso de manera independiente, siguen recibiendo críticas.

Una de ellas fue expresada este domingo por el aspirante a presidente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán. El senador suplente organizó una “toma pacífica” y simbólica de las instalaciones nacional del INE, ubicadas en la Ciudad de México, en un movimiento que fue replicado en otros estados del país, incluido Tabasco.

“La razón de esta toma pacífica del INE es por la democracia. Estamos aquí porque como dice el presidente López Obrador, lo nuestro no es la ambición vulgar por los cargos. Para cualquier candidato sería más rentable estar recorriendo el país, pero estamos aquí porque estamos dispuestos a sacrificarnos por la democracia en Morena”, expresó Rojas Díaz Durán.

El senador suplente (tercero desde la izquierda) pidió que haya debates (Foto: Cortesía)

La exigencia del suplente de Ricardo Monreal es clara: que haya “piso parejo”, es decir, igualdad de condiciones, para todos los aspirantes a presidente y secretario general de Morena, ya que algunos de ellos ostentan por ejemplo cargos de elección popular.

“Si el INE sigue negando el piso parejo, está obligando a Morena a convertirse en un partido de los de antes, donde la democracia es solo una palabra vacía, un show, parece un concurso de popularidad”, expresó Rojas Díaz Durán

Exigimos piso parejo, debates, tiempo de campaña, renuncia a los cargos públicos, encuestas transparentes y amplia participación del pueblo porque merecen estar informados para tomar sus decisiones

Y es que, después de una polémica sucesión en el liderazgo de Morena, que además tiene la mayoría en ambas Cámaras del Congreso, el Tribunal Electoral intervino por las diversas impugnaciones en el proceso interno y designó al INE como el organizador de los comicios.

Los liderazgos de Morena serán elegidos con encuestas nacionales y abiertas (Foto: Guillermo Perea/ Cuartoscuro)

Sin embargo, debido a que no hay un padrón definido y legal del partido aprobado por las autoridades electorales, el Tribunal Electoral decidió que el INE organizaría una serie de encuestas a nivel nacional y de manera abierta (sin necesidad de militancia) para definir a los ganadores.

Esto provocó que docenas de candidatos morenistas se registraran como candidatos a la presidencia de Morena, incluidos los poderosos diputados Mario Delgado (coordinador en la Cámara Baja del partido) y Porfirio Muñoz Ledo.

Entre los aspirantes a la secretaría general, la senadora Citlalli Hernández, reconocida por sus posturas progresistas, se unió a la contienda junto a otros personajes populares aunque no necesariamente con lazos entre la militancia, como Antonio Attolini (ex líder estudiantil y ex funcionario del Seguro Social).

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, no ha pedido licencia para competir por la presidencia del partido (Foto: Twitter @mario_delgado)

Una parte de los candidatos ha pedido el “piso parejo” debido a que sus cargos los posicionan de mejor manera entre los medios de comunicación, así como en su alcance nacional, algo que otros candidatos menos conocidos han denunciado.

Rojas Díaz Durán pidió que los candidatos renuncien a sus cargos y que se amplíe el tiempo de la renovación de la dirigencia para que las campañas duren 60 días y se organicen tres debates. “El pueblo tiene el derecho a escuchar las propuestas de todos y no solo de algunos aspirantes que han sido inflados por las televisoras, las radiofónicas y las redes sociales”, concluyó.

Por su parte, la senadora Hernández aseguró a Infobae México que, de acuerdo con los estatutos del partido, no puede haber dirigentes que sean funcionarios, que sean legisladores o que sean miembros del Poder Judicial. “Sí haría un llamado a que los demás aspirantes tomen licencia de su cargo”, indicó.

La senadora Hernández pidió licencia para encarar los comicios morenistas (Foto: Cuartoscuro)

La legisladora ya pidió ante el Senado una licencia para poder competir por la secretaría general la semana pasada y se aprobará en los próximos días, cuando el órgano legislativo sesione de manera ordinaria. “Ya de por sí la competencia es inequitativa, que pidan licencia mis compañeros para que haya una contienda más justa”, reiteró.

Para dar un mensaje de que no nos estamos moviendo por los cargos, sino por los encargos. Si queremos sacar de este momento difícil al partido me parece que hay que empezar a dar el ejemplo

El INE definió este sábado a los contendientes por los preciados cargos en la estructura morenista, que parte como favorita para las elecciones intermedias de 2021 en México, donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, además de cientos de puestos locales.

El INE es el encargado de organizar las encuestas que definirán el nuevo liderazgo de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Se trata de 71 candidaturas, 36 para la secretaría general y 35 para la presidencia del instituto político. Primero, se realizarán encuestas de reconocimiento para seleccionar a máximo seis candidaturas “finalistas” por cada puesto.

Estos 12 nombres aparecerán en las tres encuestas nacionales y abiertas que realizará el INE en las próximas semanas. Los dos ganadores se anunciarán antes del 2 de octubre y ocuparán sus respectivas plazas hasta el 31 de agosto de 2023.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

INE eligió a las tres empresas que se encargarán de realizar encuestas para elegir nuevo presidente de Morena

La senadora Citlalli Hernández se sumó a la ya concurrida elección interna de Morena

Porfirio Muñoz Ledo urgió a investigar supuestos sobornos multimillonarios de miembros de Morena al Tribunal Electoral

Mario Delgado invitó a Muñoz Ledo a presentar la denuncia por supuesta corrupción hay entre candidatos de Morena