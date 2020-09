“No tiene autoridad moral”: demoledora carta publicada en el diario más prestigioso del MIT que exige la destitución de Luis Videgaray

El canciller mexicano Luis Videgaray

Un grupo de ex alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) exigió la destitución de Luis Videgaray Caso en una carta abierta publicada en el rotativo estudiantil, The Tech.

“MIT debe cancelar la relación laboral con Luis Videgaray Caso y rescindir sus nombramientos como profesor titular, como director del AIPW en Sloan y el College of Computing y como miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet”, se lee en la misiva.

Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es una de las figuras políticas mexicanas más representativas de la corrupción que imperó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Actualmente se desempeña como profesor en el MIT.

Fue en sus clases en este instituto cuando en febrero de este año (justo unos días antes de que Emilio Lozoya fuera detenido en España) Videgaray Caso fue cuestionado por un estudiante de matemáticas identificado como “Alonso”. El joven confrontó a Luis Videgaray sobre su papel en Odebrecht, Pemex, Lozoya, OHL, así como malversación de fondos para las campañas priistas, Monex y Soriana. “Valdría la pena abordarlos en el contexto de su discurso sobre confianza y democracia, porque se me ocurre que es el enorme elefante en el cuarto”, señaló el estudiante.

“Defiendo mi trayectoria y mis acciones. Obviamente, como hacedor de política, hice buenas cosas y cometí errores, pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras, la puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirlo”, respondió Videgaray. El momento fue grabado en un video que se encuentra en internet y que fue citado este martes por la periodista Dolia Estévez.

En la edición de este jueves de The Tech, los cuatro ex alumnos recordaron el caso de Joi Ito, ex director del MIT Media Lab, destituido por estar involucrado con Jeffrey Epstein.

“Ahora hay otro miembro del cuerpo docente que está envuelto en escándalos: el político mexicano Luis Videgaray Caso, quien enfrenta acusaciones e investigaciones por corrupción abuso de poder, asociación criminal, crímenes electorales, lavado de dinero y conflicto de interés”, se lee en la carta.

Respecto a la trayectoria del político mexicano en la institución, los cuatro egresados señalaron que “se integró en julio de 2019 a la plantilla de MIT como profesor titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan y como miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet del MIT.

Fue nombrado Director del Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo, un programa híbrido entre Sloan y el Stephen A. Schwarzman College of Computing (SCC) [Schwarzman, quien donó 350 millones de dólares a MIT para fundar SCC y recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca, el más alto honor otorgado a extranjeros por el gobierno mexicano, en noviembre de 2018 por el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray".

Los ex estudiantes señalaron la ironía del papel de Videgaray en la prestigiosa institución: "lograr que el impacto de la ética sea una discusión global y explorar las mejores políticas públicas y sus implicaciones sociales para defender a la democracia”.

La comunicadora Dolia Estévez aseguró que Luis Videgaray Caso vive solo en un pequeño departamento a unos pasos del campus universitario, fuera de los reflectores, concentrado en su trabajo, dando clases y conferencias antes de la pandemia. Sólo viaja a la Ciudad de México a visitar a su familia.

