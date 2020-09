Nieto de Emiliano Zapata nuevamente rechazó la termoeléctrica que promueve Andrés Manuel López Obrador

Jorge Zapata, nieto del General Emiliano Zapata Salazar (Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)

Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, reiteró su rechazó a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, en el oriente de Morelos, cuya conclusión promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ese motivo, la mañana de este 10 de septiembre, el nieto del líder revolucionario refirió que continuará la lucha de oposición al proyecto, si es necesario, mediante juicios ante instancias internacionales.

Zapata dijo que el mandatario divulgó información errónea, pues no son 22, sino 32 los ejidos que se oponen al proyecto, junto con otras 12 pequeñas propiedades del municipio de Ayala, mismas que han participado en la interposición de demandas de amparo y litigios legales, informó en entrevista con El Universal.

Afirmó que son mayoría las comunidades, ejidos y pequeños propietarios en la zona que todavía se oponen a la construcción. Las dos centrales termoeléctricas en construcción en Huexca forman parte del conocido como Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto que también contempla la construcción de un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y un acueducto de 10 kilómetros desde Cuautla.

Vista general de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, en e estado de Morelos (Foto: EFE/Luis Galicia)

“Ahora mismo comenzamos con la organización para defender nuestras tierras y el agua porque ellos ya se organizaron para echar adelante una planta que siempre rechazamos. Una cosa es lo que dice el presidente y otra la que decide el pueblo”, explicó Zapata González.

Sobre el anuncio del presidente, referente al reinicio de las labores de construcción, el líder morelense consideró que “es una ‘marranada’ porque es mentira, pero en caso de que así fuera, por lo que toca a los juicios, pues todavía nos quedan las instancias internacionales”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el jefe del ejecutivo federal informó sobre el reinicio de los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos, iniciada en 2012 y suspendida debido a las demandas de los campesinos y habitantes de las comunidades de la región.

El presidente de México informó en conferencia de prensa que se terminará la construcción de la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos (Foto: Presidencia de México)

Así que precisó que la obra, prácticamente concluida antes de la suspensión, representa una inversión de alrededor de 20,000 millones de pesos con cargo al erario nacional. La termoeléctrica en Huexca, explicó, no es privada sino de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y producirá energía eléctrica para todo el estado de Morelos.

“Ya no hay problema legal, se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año”, comentó.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refirió que las obras de construcción se reanudarán pues el resultado de la consulta ciudadana sobre el tema arrojó que el 60% de los consultados votaron a favor del proyecto. Sobre la batalla legal de los ejidatarios, explicó que se consiguió la suspensión definitiva “para efecto de no disminuir el agua de riego” que necesitan para producir.

La secretaria Sánchez Cordero informó sobre la situación legal de los amparos contra la termoeléctrica (Foto: Presidencia de México)

El rechazo del dirigente campesino a las acciones del mandatario se manifestó también a inicios de 2020, durante una visita presidencial a Anenecuilco, Morelos. Jorge Zapata e integrantes de la Asociación de Pueblos y de la Unión Nacional de Trabajadores Indígenas repudiaron su presencia, a la que calificaron como “cinismo”, y afirmaron que no van a permitir que la termoeléctrica opere.

Andrés Manuel López Obrador señaló que si bien la obra no se inició en su sexenio, su gobierno no considera adecuado dejar inconcluso un proyecto en el que se invirtieron recursos públicos. “Un distintivo de este gobierno va a ser el que no vamos a dejar ninguna obra en proceso cuando terminemos nuestro mandato. No vamos a dejar un tiradero de obras, como lo que recibimos. Vamos a terminar lo que estaba iniciado de tiempo atrás, como es el caso, repito, de esta planta, de esta termoeléctrica”.

