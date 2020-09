Montajes, romances extramaritales, malos tratos y AMLO: los escándalos de Carlos Loret de Mola

A poco más de un año de su repentina salida del noticiero estelar matutino de Televisa, el periodista Carlos Loret de Mola no ha perdido presencia ni en los medios “tradicionales” ni en las redes sociales.

Ya sea por sus duras críticas y burlas hacia las decisiones políticas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o por sus problemas judiciales por presuntos actos de montaje, el economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) ha tomado un segundo aire con su nuevo proyecto LatinUS, donde junto a Brozo y otros reconocidos analistas expresan sin límites sus opiniones.

Pero, a pesar del buen momento mediático que vive el periodista de 43 años de edad, un sinnúmero de detractores se encargan de recordarle todos los días los escándalos que protagonizó mientras fue conductor de Primero Noticias, donde duró diez años.

Estas son algunas de las situaciones por las que Carlos Loret de Mola ha estado en el ojo del huracán.

Detención Israel Vallarta-Florence Cassez

Sin duda “la detención” de la ciudadana francesa Florence Cassez y su pareja Israel Vallarta, presuntos miembros de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, ha sido el momento más complicado en la carrera del periodista pues eso le ganó el apodo de “Lord Montajes” en las redes.

Y es que el 9 de diciembre de 2005, en su noticiero se transmitió “en vivo” el célebre operativo donde se observa a los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida entonces por el hoy preso Genaro García Luna, ingresando al domicilio donde se encontraban ya sometidos Vallarta y Cassez. Dichas irregularidades fueron evidenciadas años más tarde.

En enero del 2013, cuando fue liberada la francesa por “violaciones al debido proceso”, Loret de Mola reconoció que se trató de un montaje, pero se deslindó diciendo que no se dio cuenta.

Eso no fue suficiente para la francesa quien decidió iniciar un proceso legal en distintas ocasiones, hasta que en febrero pasado Loret de Mola perdió el amparo y ahora tendrá que comparecer próximamente al respecto ante el juzgado tercero de distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, estado de México.

Su romance extramarital

En 2011, Carlos Loret de Mola y Laura G, quienes eran compañeros en Primero Noticias estuvieron inmersos en polémica luego de que fueron captados por la revista TVNotas juntos en una cabaña escondida en la Marquesa, Estado de México.

Cabe mencionar que por mucho tiempo se rumoró que el periodista mantenía por más de un año una relación con la encargada de la sección de espectáculos, aunque él estaba casado.

Tiempo después Laura G desmintió los rumores de su romance y confesó que sí fueron a la cabaña pero que ahí se encontraba todo el equipo del programa.

Desde entonces a Laura G se le relaciona con aquella polémica, en donde la más afectada resultó ella y no Carlos. Así lo insinúo en una emisión de Venga La Alegría, donde es conductora.

Malos tratos con una ex compañera

Tras el anuncio de la salida de Loret de Mola de Televisa en agosto de 2019, Marta Guzmán, conductora de televisión, expresó su sentir sobre su ex compañero de Primero Noticias.

En una entrevista para el programa de YouTube El Mich TV, Martha confesó que no fue grato trabajar con él, pues vivió malos tratos por parte del comunicador:

Un día me acuerdo que yo nada más agarré el celular y me empezó a pegar de gritos. Yo venía manejando. Empezó a regañarme, ni siquiera te sé decir por qué. Eran unos gritos y unas groserías… Llegué y le dije: ‘Te voy a pedir un favor: a mí no me hables así. No me gusta que me hablen así’. Nunca se disculpó y siguió hablando de una manera terrible