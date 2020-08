AMLO y Carlos Loret de Mola: dos años de ataques, críticas y ofensas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Carlos Loret de Mola han sido protagonistas de distintos desencuentros (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola han sido protagonistas de varios roces. El más reciente surgió luego de que el comunicador difundiera unos videos en los que aparecía David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil, entregando sobres de dinero para “apoyar el movimiento” a Pío López Obrador, hermano del mandatario mexicano.

Un día después, el pasado viernes 21 de agosto, al ser cuestionado por el videoescándalo, el titular del ejecutivo federal aseguró que no va a ceder en su propósito de acabar con la corrupción y pidió al periodista que acudiera a presentar una denuncia para que inicie la investigación correspondiente.

“De todas maneras, siempre he dicho que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad, y tenemos que actuar de manera consecuente. Esta revelación, estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República; es decir, el señor Loret de Mola debe de presentar una denuncia […] para que se inicie la investigación que corresponda.”, señaló López Obrador en conferencia de prensa matutina.

Durante una conferencia de prensa matutina, el presidente acusó que el ex conductor de Televisa lo entrevistó de una forma hostil años atrás (Foto: Presidencia de México)

Un mes antes de este desencuentro, el presidente ocupó parte del espacio de la conferencia matutina que encabeza para señalar que tiempo atrás Loret de Mola lo había entrevistado de una forma “hostil”, pues los conductores se ponían “en aquel entonces del lado del régimen y me querían siempre sentar en el banquillo de los acusados”.

Además, el mandatario presentó un video en el que aparece el comunicador entrevistando a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex involucrado en la red de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrech.

La reacción de Loret de Mola no se hizo esperar y el 26 de julio expresó en una columna del medio The Washington Post Opinión:

El viernes pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó más de 20 minutos de su conferencia de prensa a atacar a un periodista: a mí. Su ADN político es autoritario y por eso usa con descaro los instrumentos del Estado para intimidar, calumniar y descalificar a los periodistas que no lo alaban

Ambos personajes se han enfrentado públicamente, desde sus respectivos espacios comunicativos (Foto: Instagram/Presidencia de México)

Argumentó que para López Obrador, el comunicador que “documenta hechos de corrupción de su gobierno y da a conocer información que no le gusta, debe responder a intereses oscuros.”

Carlos Loret de Mola, quien trabajó durante 12 años el noticiario matutino de Televisa, refirió en su texto que los ataques del presidente a los periodistas es una situación preocupante, ya que “en un país como México, donde 98% de los crímenes quedan impunes, la actitud del presidente contra los periodistas y los medios, varios hemos sido sistemáticamente atacados por él, motiva a que cualquier autoridad, de cualquier nivel de gobierno, se sienta con la bendición presidencial para agredir a cualquier reportero, editor o comentarista que lo critique.”

López Obrador ha hecho hincapié en que no se va censurar a nadie, pues su gobierno “no es igual a los anteriores”:

“Nosotros no vamos a censurar, nosotros no vamos a hablar con el director del periódico en donde escribe Loret de Mola para que lo despidan, no somos iguales”, explicó. “Esto ya cambió, informamos y por eso las mañaneras son de lo mejor, cada ciudadano es un medio de comunicación, y es muy importante que todos ayudemos, la política no es nada más asunto de los políticos y éste es el propósito informar”, señaló el mandatario en una de sus conferencias.

Loret de Mola ha expresado su preocupación por la que es, a su parecer, una hostilidad por parte de Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, lanzó un mensaje en sus redes sociales en el que acusa al gobierno de López Obrador de ser “el más represor de la libertad en décadas”

Si @CarlosLoret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres

Así fue la reacción de Felipe Calderón ante la posible salida del aire de Carlos Loret de Mola. (Foto: Captura de pantalla)

Este mensaje, vino luego de que trascendiera que Miguel Alemán Magnani ha tomado control de Sistema Radiópolis, grupo radiofónico de alcance nacional.

Carlos Loret de Mola, quien forma parte de la plantilla laboral de este medio, dijo que los dos socios en conflicto le aseguraron que la libertad de expresión no está en riesgo.

Asimismo, el periodista expresó su preocupación por la que es, a su parecer, una hostilidad por parte de Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación:

“La preocupación no es salida de la nada, todos hemos visto la creciente hostilidad del gobierno. La creciente hostilidad del presidente hacia los periodistas y medios de comunicación y eso es una preocupación que está entre nosotros en toda la sociedad. Vamos a ver qué pasa y estaremos comentándolo”, dijo el controvertido periodista durante una emisión de su programa.

