Negaron amparo al ex encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ante investigación a su patrimonio

Un Juez federal en materia administrativa, declaró improcedente el amparo promovido por Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (FGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El ex funcionario solicitó el recurso legal con la finalidad de impedir la investigación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició sobre su patrimonio, debido a que el ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto es investigado por omitir una cuenta bancaria en su declaración patrimonial destinada para viáticos y gastos.

La solicitud de Elías Beltrán ocurrió el pasado 18 de agosto y estaba radicada en el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. El ex encargado de despacho de la PGR solicitó el recurso legal debido a que la autoridad todavía no ha examinado “las causas de improcedencia” del procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra.

En junio de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia en contra de Elías Beltrán y su esposa, Marcela Kuchle López, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a movimientos bancarios realizados desde 2016.. Pero Elías Beltrán aseguró que no tenía conocimiento de que era investigado.

“No tengo conocimiento de la denuncia. No he sido citado por parte de la Fiscalía General de la República. Pero en ningún momento ni su servidor, ni mi esposa, realizamos una actividad ilícita y mucho menos con dinero perteneciente al erario”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Ese año, quien fuera director de la PGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, creó la firma MCRELL Consultores, junto a Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos y Rafael Sánchez. De inmediato recibió un depósito de 324,800 pesos de parte de la empresa Kuchle y Asociados, propiedad de su cónyuge, creada el mismo año.

En su demanda, la UIF señaló que se hicieron diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de la esposa de Beltrán por un monto de 100 millones de pesos provenientes de varios despachos de abogados.

En respuesta, Elías Beltrán aseguró que se trataba de una venganza por parte del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, a quien destituyó de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre de 2017 por “violentar el principio constitucional de debido proceso y el Código de Conducta” de la entonces PGR.

¿Quién es Alberto Elías Beltrán?

Es abogado de profesión por parte de la Escuela Libre de Derecho y aunque se tituló en 1999 con la tesis “Ley federal contra la delincuencia organizada: un instrumento jurídico adecuado”, obtuvo su cédula profesional hasta 2011, de acuerdo con versiones periodísticas.

Desde 1998 se desempeñó como subdirector de litigio penal de lo jurídico contencioso de Banca Serfín. A partir de 2007, asumió su primer cargo público como director general adjunto de la PGR y ese mismo año, se integró a la Secretaría de Hacienda donde permaneció hasta noviembre de 2016. Su último cargo en Hacienda fue como Director General Adjunto de Asuntos Normativos e Internacionales y de Procesos Legales en la Unidad de Inteligencia Financiera.

En 2017, Elías Beltrán fue nombrado Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, pero en octubre de 2017 se convirtió en encargado de despacho de esa institución la renuncia de su entonces titular Raúl Cervantes Andrade, en el marco de las discusiones en el pleno del Senado para designar al primer fiscal General de la República, organismo autónomo que sustituiría a la PGR en 2018.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. (Foto: EFE/Esteban Biba)

El 9 de julio de 2019, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dio una entrevista telefónica desde el Reclusorio Norte al periódico Reforma. Aseguró que sobornó a Alberto Elías Beltrán para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con Javier Duarte (acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada), fue a través de un amigo en común, que el ex Presidente Enrique Peña Nieto le regaló una suma de dinero (no precisó cifras) para ayudarlo porque tenía “cargos de conciencia” por la persecución que padecía.

“Le dije, Presidente, con todo respeto, es algo verdaderamente bizarro, es algo fuera de la realidad lo que estoy viviendo, usted me apoya con algo y eso es lo que estoy pagándole, lo que me están pidiendo sus propios subalternos”.

“Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esto es una extorsión, me extorsionaron: fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron en mi contra”, aseguró.

