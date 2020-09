El opositor PRI asumió la presidencia de la Cámara de Diputados tras recibir el apoyo de Morena

La Cámara de Diputados eligió a su nueva Mesa Directiva, la cual estará encabezada por el opositor PRI (Partido de la Revolución Institucional), después de que la planilla recibiera el apoyo del gobernante Morena, con mayoría en el Congreso, tras una dura pugna con el PT (Partido del Trabajo), aliado de la mayoría.

La experimentada diputada priista Dulce María Sauri encabezará así los trabajos de la Cámara de Diputados para el tercer periodo de sesiones ordinarias (2020-2021) al alcanzar este miércoles la aprobación calificada del Pleno, es decir, dos terceras partes o más del total, con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones.

A Dulce María Sauri la acompañarán en la vicepresidencia Dolores Padierna, de Morena; Xavier Azuara, del PAN (Partido Acción Nacional); y María Rocha, del PRI. Además, la secretaría estará integrada por seis mujeres y un hombre, dejando una planilla de nueve mujeres sobre 12 puestos.

La “Legislatura de la paridad” alcanzó otro hecho histórico: la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se integrará en su mayoría por legisladoras cuyos encargos demandan alta responsabilidad. Con el apoyo de las fuerzas políticas avanzamos en un país más justo y democrático. Triunfó la razón”, festejó el grupo parlamentario del PRI.

“Voy a dar lo mejor de mí misma para que en el marco de la legalidad, fluya el trabajo legislativo en un año de complejos retos para nuestro país. Es un honor y una gran responsabilidad que cumpliré con prudencia, tolerancia y respeto para todas y todos mis compañeros diputados”, expresó Sauri tras asumir la presidencia de la Cámara.

Y es que tanto el PRI como el PT habían pugnado a lo largo de todo el verano, durante el receso legislativo, por conformarse como la tercera fuerza de la Cámara de Diputados, la clave para que pudieran reclamar la presidencia de la Mesa Directiva.

Durante semanas, ambos grupos parlamentarios sumaron legisladores de otras bancadas, en donde hubo acusaciones de pago por el cambio de diputados y maniobras calificadas como “vulgares”. Sin embargo, este lunes, el PRI sumó 50 diputados por 46 del PT gracias a la ayuda del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática).

Sin embargo, a pesar de conseguir imponerse en el conteo legislativo, el PRI no alcanzó los votos necesarios en el Pleno, donde se requiere una mayoría calificada. Por lo tanto, la presidencia se mantuvo en las manos de Laura Rojas, del PAN, durante las últimas horas.

SIn embargo, Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, maniobró a lo largo de este martes y las primeras horas del miércoles para conseguir los votos necesarios para que Sauri Riancho y el PRI presidieran la Cámara de Diputados.

“No es un voto en favor del PRI, es un voto en favor del respeto a la legalidad”, declaró tras la votación el diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara Baja. “Es lo que dice la ley, ni modo, les tocaba a ellos, a muchos no nos gusta, pero es lo que toca”, añadió.

No se vale que respetemos la ley cuando nos favorece y cuando no, no, porque ese es el origen de muchos vicios en el país. Hoy damos un ejemplo de congruencia