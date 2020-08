Epidemia en México acumuló un mes con tendencia a la baja: Hugo López-Gatell

López-Gatell confirmó que durante la última semana no se ha visto un descenso tan grande, por lo que existe el peligro latente de terminar con la racha (Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell)

La epidemia por coronavirus en México alcanzó su punto más alto y desde hace aproximadamente un mes presenta una tendencia a la baja, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE), aunque con riesgo de repunte.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la salud, informó durante la conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional que nuestro país alcanzó su punto acme o más alto de contagios a mediados de julio y hasta la primera semana de agosto, cuando comenzó a descender la tendencia de contagios.

Sin embargo, confirmó que durante la última semana no se ha visto un descenso tan grande, por lo que existe el peligro latente de terminar con la racha de cuatro semanas para terminar los registros en equilibrio, pues así es como se ha comportado la pandemia desde sus inicios.

“Efectivamente, llevamos cuatro semanas consecutivas con descenso en el número de casos. Los casos que se presentan hoy, son menos de los que se presentaron el día previo. Este fenómeno viene ocurriendo desde hace un mes completo. En la semana más reciente registrada, la número 33, el descenso ya no fue tan grande desafortunadamente, pero sigue la tendencia. Estaremos siempre expectantes. Cuando las noticias no son buenas, hay que conocerlas. Cuando no son tan buenas también hay que conocerlas. Nótese que en la semana entre la 32 y 33 no es tan estimulante como las previas, en la medida que no es tan grande, podría ser que a final de la semana se borrara el descenso y termináramos en equilibrio”, dijo el subsecretario.

Además, recordó a los mexicanos que no se debe asumir que continuaremos a la baja hasta que prácticamente se haya terminado la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, pues podríamos tener más picos a lo largo de la pandemia, pronosticada hasta octubre de 2020.

“Así se va a comportar. No se debe asumir que una vez que empieza a descender, ya continua siempre en descenso hasta terminar con la epidemia. Puede tener subidas y bajadas. En general si vemos la tendencia, llegamos ya al acme, al punto cumbre en la segunda quincena de julio, la primera de agosto y ya está en descenso.

Entre las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus destacan el constante lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas, la sana distancia de hasta 2 metros entre cada individuo, el estornudo de etiqueta y múltiples protocolos en oficinas, negocios o el transporte público.

En México se confirmaron 579,914 contagios acumulados de coronavirus hasta el 27 de agosto de 2020, pero únicamente 28,518 fueron considerados como activos; es decir, presentaron la sintomatología de la enfermedad durante los últimos 14 días.

Del total, 47.45% son mujeres y 52.55% son hombres. Además, 25.64% fueron hospitalizados por diferentes niveles de gravedad, mientras que el 74.36% pudieron seguir con su recuperación desde casa con todos los protocolos necesarios.

La Dirección General de Epidemilogía confirmó, además, que 81,597 personas continúan a la espera de sus resultados y fueron considerados como sospechosos de portar el virus SARS-CoV-2. También se registró un estimado de 400,479 recuperados, así como 643,265 diagnósticos negativos.

Lamentablemente han muerto también 62,594 mexicanos. 35.59% son mujeres, mientras que el 64.41% restante son hombres. Por otra parte, se indicó que 88.64% murieron en el hospital y el 11.36% lo hizo en circunstancias fuera de los nosocomios.

Entre las personas que fallecieron, las comorbilidades principales encontradas fueron la hipertensión con el 44.42%, la diabetes con el 38.11%, la obesidad con el 24.50% y por último el tabaquismo con el 7.95%.

