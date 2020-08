Quiénes recibirían la vacuna “universal y gratuita” en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explica quien recibirá la vacuna en méxico. Video: Gobierno de México.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que aún no se determina la cantidad de personas que serán inmunizadas en México cuando la vacuna esté disponible, además que dependerá de diversos factores, principalmente la efectividad de la misma.

“La instrucción del presidente López Obrador es que ninguna persona que médicamente necesite la vacuna se va a quedar sin ella. Todas y todos van a tener acceso gratuito a la vacuna. En ese sentido, es universal, desde el punto de vista técnico: nadie, ningún país en el mundo, ni tampoco la Organización Mundial de la Salud u Organización Panamericana de la Salud han definido cuál es el esquema de vacunación necesario, podría no ser dirigido a todas las personas y todo depende de las calidades de las vacunas”, señaló Hugo López-Gatell.

Señaló que hace 15 años, algunas de las vacunas que no tenían alta efectividad eran descartadas para ser usadas, puesto que eran consideradas como “malos candidatos”, sin embargo, ahora tienen aplicaciones diferentes.

“Tienen una utilidad importante cuando se usan selectivamente para personas con alto riesgo de complicarse”, dijo.

Foto: Infobae México.

“Entonces las vacunas pueden tener como propósito evitar los contagios; evitar la enfermedad aunque no eviten los contagios, es decir, puede ocurrir infección, pero que por el efecto de la vacuna no haya enfermedad; evitar la enfermedad grave, puede existir contagio, puede existir enfermedad, pero que el comportamiento sea leve incluyendo que no sea letal la enfermedad y una utilidad también potencial de las vacunas es interferir con la propagación del virus en la medida en que una persona vacunada pudiera no expulsar con tanta eficiencia los microorganismos, en este caso los virus”, detalló López-Gatell.

Señaló que debido a las diferentes aplicaciones de las vacunas, será necesario primero identificar cuál será llevada a la población, no obstante, todas las personas, siempre que estas estén de acuerdo, serán inmunizadas.

“Las decisiones sobre vacunación son mucho más complejas que solo decir, cuenten a la población y de ahí sale el número y la estrategia de vacunación requiere conocimiento científico especializado para definirlo”. apuntó.Durante la conferencia de prensa vespertina también comentó que la Secretaría de Salud será la dependencia encargada de determinar la cantidad de dosis que se comprarán, además de que el gobierno federal podría invertir hasta 25,000 millones de pesos, con el objetivo de que se garantice el acceso equitativo al medicamento.

Foto: Infobae México.

“Si compramos muchas o pocas dependerá de la evidencia científica de esa vacuna y su potencial utilidad para los mexicanos”, puntualizó el funcionario, después de hablar acerca de la poca evidencia que existe en torno a los casos de reinfección por coronavirus.

Asimismo, López-Gatell ahondó en que la aplicación de la vacuna en contra de la enfermedad que ha puesto en hilo al mundo dependerá de la eficacia de cada uno de los desarrollos que se están llevando a cabo en diferentes partes del globo, además de que no descartan la posibilidad de que se adquiera más de una.

“Hay vacunas que tendrán altas eficacias para el propósito de interrumpir la transmisión, otras no serán tan eficaces, pero pueden ser más competentes para disminuir el riesgo de enfermedad grave, dependiendo de esos escenarios es que se definirá el asunto”, dijo el vocero del gobierno mexicano en el tema de la pandemia.

Gráfica: Jovani Pérez

En este sentido resaltó el hecho de que las vacunas tienen una utilidad mayor cuando se usan de manera selectiva para personas con alto riesgo de complicarse por el padecimiento, por lo que esos sectores de la población serían considerados entre los primeros para inmunizarse.

“La intención del gobierno mexicano, la decisión y la capacidad, es que ninguna persona que médicamente necesite la vacuna se quede sin ella, por eso se habla de universal”, refirió López-Gatell, quien también mencionó que el acceso a la inyección será gratuito.

