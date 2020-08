Nueve de cada 10 mexicanos a favor de los juicios a ex presidentes por corrupción

Ex presidentes (Foto: Steve Allen)

Las recientes revelaciones en la declaración del ex lider petrolero Emilio Lozoya Austin abrieron la posibilidad de juzgar a por lo menos tres ex presidentes de México presuntamente involucrados con los actos de corrupción alrededor de la empresa estatal.

Sobre el tema, una encuesta realizada por el periódico El Universal dio a conocer que aproximadamente 9 de cada 10 mexicanos estarían dispuestos a votar a favor de iniciar juicios en contra de los ex presidentes de México.

El medio mexicano reveló que uno de los más afectados es Enrique Peña Nieto, quien obtuvo el 89.4% a favor de ser llamado ante los tribunales en caso de haber cargos en su contra. Le sigue el también priísta Carlos Salinas de Gortari con el 88.5%. En tercer lugar tenemos a quien fuera el segundo presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón con el 81.1%.

Por otra parte, el reportero Héctor Alee informó que el 95.6% de la población quiere ver esta clase de juicios. Además, el 91.7% de la gente se manifestó a favor de continuar con las persecuciones a funcionarios públicos con sospecha de haber cometido un delito. El 2.4%, a pesar de todo, opina que no deberían ser llevados a juicio.

En cuanto a Lozoya, el 86.7% de la población opina que debería ir a la prisión por los delitos que se le imputan. El Universal, por su parte, confirmó que 7% de los mexicanos consideran que debe quedar libre por ayudar a las autoridades a capturar o por lo menos identificar a otros presuntos culpables.

Sobre esto último, sin embargo, el 53.9% de los mexicanos pierde la esperanza en los dichos de Emilio Lozoya, pues consideran que no dirá toda la verdad.

Por último, sobre los recientes videos del hermano de Andrés Manuel López Obrador y David León, la gente aseguró que la filtración fue 33.4% con fines electorales, el 30.4% asegura que es un ataque de sus adversarios.

Sin embargo, el 75% considera que deberían sancionar de manera ejemplar a Morena por las supuestas donaciones que se observan en el video, pero el 16.2% asegura que no importa si se mañana se va de su isla y le dan dinero y así.

17/05/2017 Enrique Peña Nieto, presidente de México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL EDGARD GARRIDO

En fechas recientes, Andrés Manuel López Obrador informó que la mejor forma para solicitar una consulta para saber si los mexicanos quieren enjuiciar a los ex presidentes es a través de los ciudadanos; sin embargo, dijo que no descarta la posibilidad de hacer la solicitud él mismo, pero explicó que esperará hasta el final.

El mandatario mexicano recordó este lunes que la legislación establece que los ciudadanos pueden solicitar una consulta ciudadana mediante la recolección de firmas entre el 1 y el 15 de septiembre de cada año, por lo que subrayó que “se está a tiempo”.

Para tal efecto, es necesario que una el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, cerca de un millón 600 mil ciudadanos, la pidan. Por otra parte, podría solicitarla él mismo o también una tercera parte de los legisladores en cualquier cámara.

El ex director general de Pemex, Emilio Lozoya implicó en el caso a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Feipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. Además, enlistó a varios ex gobernadores, ex legisladores, periodistas, miembros del gabinete federal, etcétera.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Aunque yo vote en contra”: López Obrador propondría consulta para juzgar a expresidentes antes del 15 de septiembre

Peña Nieto tendrá que declarar y Lozoya probar: López Obrador sobre las revelaciones del caso Odebrecht

Cambios constitucionales y el veredicto del “pueblo”: así podrían llevar a juicio a los ex presidentes en México