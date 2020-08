Olga Sánchez pide investigar las presuntas amenazas de su subsecretario al alcalde de Tijuana

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó los señalamientos del alcalde de Tijuana, Arturo González, quien acusó que fue amenazado por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y pidió que las autoridades responsables tomen cartas en el asunto y que como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador “que se investigue todo hasta las últimas consecuencias”.

Yo creo que todos somos responsables de nuestros actos, he hablado con el subsecretario y lo que me dijo es que se investigue a fondo, yo creo que cómo lo dice el presidente no tenemos nada que ocultar y que las instancias que deban revisar cualquier situación que lo hagan con todo el peso de la ley

Y es que el lunes, el alcalde de Tijuana, Arturo González, acusó a Ricardo Peralta de haberlo amenazado con una investigación por la supuesta venta de un decomiso y cuyo dinero iría a parar a su campaña a la gubernatura de Baja California.

Me citó en sus oficinas y me anunció los siguientes hechos que son absolutamente falsos. Con tono de amenaza me informó que existe una investigación en contra de mi secretario por la venta de un decomiso, dejando claro que ese dinero de la venta se iba a destinar para mi campaña. Ni estoy en campaña ni hubo tal decomiso. Es falso, lo niego. No estoy en campaña, ni renunciaré a mis derechos político-electorales