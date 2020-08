La compleja y peligrosa labor de hacer periodismo en la frontera norte de México

Frontera de EEUU y México (Archivo)

En los últimos años, diversas asociaciones, mexicanas y extranjeras, han dado cuenta del peligro que es ejercer el periodismo en México. Tan solo en 2019, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) lo colocó como el país con más periodistas asesinados.

El contexto de violencia y crimen organizado, combinado con la corrupción sistemática en todos los niveles de gobierno, hacen que la tarea periodística se enfrente a dos obstáculos que prácticamente cobran vidas: el peligro que envuelve los principales temas a desenmascarar y la falta de elementos –tanto de recursos de investigación como preparación– para llevar a cabo este ejercicio de manera eficaz y segura.

Para intentar cubrir tales vacíos, hay un proyecto que actualmente busca impulsar la investigación periodística segura y de calidad, específicamente en la frontera entre México y Estados Unidos, una zona en la que, por ser clave para ambos países, escenifica un gran número de irregularidades de todo tipo.

Personas caminando hacia México (a la derecha) en el puente internacional en Laredo, Texas, Estados Unidos (Foto: REUTERS/Veronica G. Cardenas/Archivo)

Se trata del Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB), cuyo proyecto principal es el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte , mismo que sostienen en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ), con apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Su intención es armar a periodistas de esa zona con herramientas y conocimientos en técnicas periodísticas así como las buenas prácticas para investigar casos de corrupción.

“La frontera norte de México es una de las más activas en todo el mundo; definitivamente una de las más activas de América Latina”, explicó Luis Botello a Infobae México . Él es un periodista panameño con amplia experiencia en la investigación de casos de corrupción. También es miembro del ICFJ y uno de los impulsores principales del Hub de Periodismo en la frontera norte mexicana. “Es importante que los medios de comunicación y los periodistas estén capacitados para cubrir un tema tan complejo como los que se mezclan en esta frontera”.

A través de talleres impartidos en distintos puntos de dicha zona fronteriza –realizados de manera virtual desde que inició la pandemia del COVID-19– la organización sin fines de lucro con sede en Edinburg, Texas, ha capacitado a varios comunicadores del área.

Luis Botello insistió en que los principales retos de este proyecto son la formación a detalle de los reporteros de la zona fronteriza y la inseguridad que existe en esta región. “¿Cómo se puede hacer un periodismo de investigación bajo altos estándares y protocolos de seguridad que resguarden la vida de quienes ejercen el periodismo de investigación en la frontera?, es un reto muy particular de esta región que no necesariamente existe en otras partes de México”.

La centralización de la información en el país, es otro de los desafíos que el analista señala en este proyecto. “La frontera norte y sus estados es totalmente diferente al resto de México. Tal vez los une la cultura y el idioma, pero la forma de funcionar en los retos que existen y en los problemas son muy singulares. Entonces había que buscar una solución y un proyecto que surgiera de la frontera y se manejara en la frontera”.

Dos agentes patrullan la frontera que separa a México y a Estados Unidos (Foto: EFE/MIKE NELSON/Archivo)

Específicamente en el tema de seguridad, Botello apuntó que los riesgos para los periodistas disminuyen significativamente cuando se adoptan protocolos de seguridad desde la planeación de las investigaciones, y no solo cuando estas ya se están llevando a cabo.

Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte

Una vez finalizadas la capacitaciones que llevan a cabo, los periodistas tienen la opción de presentar propuestas de investigación. El Border Center la analiza y, si las consideran viables, financía y brinda acompañamiento a los periodistas en todo el proceso de desarrollo de los temas.

Este 26 de agosto llevan a cabo la primera edición del “Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte”. Los ganadores son los periodistas Elizabeth Rosales y Daniel Ángel Rubio, quienes realizaron el reportaje de investigación “Maquiladoras transnacionales ahorran a costa de vidas mexicanas” .

Además, con mención honorífica, la edición reconocerá otras dos investigaciones, “ICAI, cómplice de la opacidad en Coahuila”, hecha por las periodistas Camelia Muñoz, Magda Guardiola y Lucía Pérez, y “Tijuana, zona libre para el narcomenudeo”, de Vicente Calderón y Daniel Rubio.

Luis Botello destacó que para seleccionar estas investigaciones, se tomó en cuenta que en cada una hubiera un trabajo colaborativo; que se usara una variedad de recursos multimedia; y que promovieran un debate público que se tradujera en políticas públicas y/o reacciones por parte del gobierno y la sociedad civil. Pero sobretodo, tomaron en cuenta que toda la historia estuviera basada en hechos concretos.

“Este tipo de periodismo no solo se basa en revelar un problema aislado, sino que este tipo de periodismo lo que está tratando es de revelar las inconsistencias de un sistema (...) Fueron notas que revelaron temas no de un solo caso sino de toda una inconsistencia o de sistemas que no estaban funcionando dentro de la sociedad”, puntualizó el periodista panameño.

