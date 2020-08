“Nuestras decisiones son estrictamente jurídicas”: TEPJF contestó a acusaciones de Muñoz Ledo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respondió las acusaciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo, respecto a los supuestos actos de intervencionismo en la renovación del presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido al que pertenece el legislador.

Con este pronunciamiento, vía Twitter, el tribunal rechazó cualquier imputación que cuestione la honorabilidad de la institución y garantizó que la forma en la que opera es con apego a las leyes mexicanas.

Sin mencionar el nombre del morenista, el TEPJF retó a que comprueben este tipo de conductas que actúan en detrimento del Estado de derecho.

“La o el ciudadano que considere conveniente y cuente con los medios probatorios necesarios para afirmar lo contrario, está en su derecho a denunciar ante la instancia que estime pertinente ”, abundó la autoridad jurídica electoral de México.

Dicha publicación ocurrió este martes 25 de agosto, un día después de que el doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional por la Universidad de París expresara, por la misma red social, que magistrados integrantes del TEPJF ofrecieron sobornos a miembros de Morena para que voten en contra de Alfonso Ramírez Cuéllar, actual presidente de Morena.

El 24 de agosto, Porfirio Muñoz Ledo mencionó, que durante una conferencia, felicitó a Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista en la cámara de diputados, por participar como candidato a la dirigencia nacional del partido y, al mismo tiempo, lo invitó a que renunciara a su cargo actual para evitar conflicto de interés.

“En conferencia virtual con la diputación de Morena, felicité a Mario Delgado por su aspiración a la presidencia del partido y lo insté a que dejara su cargo como Presidente de la Jucopo en la Cámara para evitar conflicto de interés”, inició su publicación.

Posterior a eso, reprochó las conductas del coordinador de la bancada morenista contra los miembros del Partido del Trabajo (PT) y la falta de apoyo a Ramírez Cuéllar. Asimismo, fue cuando planteó su acusación contra el tribunal.

“Le reclamé a Mario por la dolosa acusación de actuar ‘a la mala’ a nuestros aliados del PT. Protesté la falta de apoyo a Ramirez Cuellar en su litigio con el TEPJF,a cuyos magistrados han ofrecido sobornos millonarios para votar en su contra. ‘Cañonazos’ amigos y alta corrupción”, cerró su publicación.

Las elecciones internas de Morena han desatado diversas riñas entre sus integrantes, mismas que se han manifestado en distintas plataformas digitales.

Por ejemplo, el pasado 20 de julio, Muñoz Ledo, calificó de “golpistas” a sus compañeros de bancada que pidieron no reconocer las cuatro quintetas finalistas en el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los voy a calificar: son golpistas. Mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia, no la quieren. Que me perdonen si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, pero tienen una actitud golpista, es lo que son, y lo han hecho algunos de ellos en varios ocasiones