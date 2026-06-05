México

Con machete en mano mujer de la tercera edad amenaza a policía para evitar multa de su auto en Chiapas

El asunto terminó con la separación del cargo de un elemento municipal mientras avanza una revisión ordenada por el ayuntamiento

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Una mujer de tercera edad empuña un machete frente a dos oficiales de tránsito en una vía pública. La mujer se posiciona entre los agentes y un vehículo rojo con placas de circulación. Los oficiales interactúan con ella, y uno de ellos sostiene un dispositivo mientras registra la escena. El incidente se desarrolla en un entorno urbano, específicamente en Chiapas, México. La confrontación es resultado de un intento de los agentes por retirar las placas del vehículo de la mujer.

Una mujer adulta mayor enfrentó con machete a agentes de Tránsito en Reforma, Chiapas, para impedir que retiraran las placas de su automóvil durante un procedimiento que, según versiones de testigos difundidas junto con el video del caso, se originó por una presunta infracción de estacionamiento y terminó con la separación del cargo de un elemento municipal mientras avanza una revisión ordenada por el ayuntamiento.

El hecho ocurrió esta semana en ese municipio chiapaneco y quedó grabado en un video que se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa a la conductora encarar a los oficiales y tratar de evitar que continuaran con el retiro de placas y otros documentos de su vehículo.

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El caso escaló por la circulación masiva de la grabación y por la respuesta del presidente municipal Pedro Ramírez, quien informó en sus redes sociales que un agente de Tránsito sería separado de su cargo de manera inmediata mientras se realiza la revisión correspondiente.

El retiro de placas desató el enfrentamiento en la vía pública

Mujer de la tercera edad amenazó con un machete a un policía que quería retirarle sus placas por una posible infracción de tráfico en Chiapas Foto: Captura de pantalla
Mujer de la tercera edad amenazó con un machete a un policía que quería retirarle sus placas por una posible infracción de tráfico en Chiapas Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la información difundida sobre el incidente, los agentes intentaban infraccionar a la mujer porque aparentemente habría estacionado su auto en un lugar prohibido. La conductora reaccionó cuando los oficiales buscaron retirarle las placas del vehículo.

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Personas que presenciaron el altercado sostuvieron que la mujer consideró injustificada la sanción. Según esas versiones, se había detenido solo unos momentos para comprar un medicamento en una farmacia.

En otra parte del video se aprecia que la adulta mayor empuja a uno de los oficiales mientras mantiene el machete en la mano. La escena se desarrolla en la calle y en presencia de varios testigos, que observan la discusión entre la conductora y los elementos municipales.

La respuesta de la mujer frenó la actuación de los uniformados. Después del intercambio, los agentes se retiraron del sitio y ella volvió a subir a su automóvil para alejarse de la zona.

El ayuntamiento separó a un agente mientras revisa la actuación de Tránsito

La decisión oficial anunciada hasta ahora es la separación de un elemento de Tránsito Municipal. El presidente municipal Pedro Ramírez señaló que el caso fue sometido a investigación y que la medida aplica en tanto se desarrollan las averiguaciones.

El alcalde también expresó que la prioridad de su administración será reiterar su compromiso con los adultos mayores. Esa postura se conoció después de la indignación que generó el video entre usuarios de redes sociales.

El episodio terminó sin reporte de personas lesionadas. Tampoco se informó de daños materiales derivados del enfrentamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si habrá sanciones posteriores contra la ciudadana por haber confrontado a los agentes con un machete. La revisión anunciada por el ayuntamiento se concentra, por ahora, en la actuación del personal de Tránsito Municipal.

El dato central del caso es que la mujer evitó que le retiraran las placas de su automóvil. El procedimiento no se concretó y el incidente derivó en una investigación administrativa contra uno de los agentes involucrados.

La grabación convirtió el hecho en un caso de alta exposición pública en Chiapas. La discusión sobre el presunto abuso de autoridad se activó a partir de la escena en la que una adulta mayor decidió enfrentar a los oficiales para no perder la documentación vehicular.

El video también alimentó versiones sobre antecedentes inmediatos del procedimiento. En una de ellas se afirma que la mujer reclamó que ya le habían quitado otros documentos, lo que habría detonado su reacción cuando intentaron llevarse las placas.

  • El enfrentamiento ocurrió en Reforma, Chiapas, cuando una adulta mayor impidió con un machete que agentes de Tránsito retiraran las placas de su automóvil.
  • Según versiones de testigos, la sanción habría iniciado porque el vehículo estaba estacionado en un lugar prohibido mientras la mujer compraba un medicamento.
  • El presidente municipal Pedro Ramírez informó la separación inmediata de un agente de Tránsito mientras el ayuntamiento realiza una investigación.

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