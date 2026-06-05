México

Exmilitar mexicano ligado a caso Ayotzinapa fue detenido en redada de ICE y no por solicitud de México, confirma Sheinbaum

La presidenta de México dio a conocer que el ex militar detenido no es uno de los dos hombres que ella pidió al Gobierno de EEUU que fuera extraditado

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Ilustración de acuarela con Claudia Sheinbaum en primer plano, un hombre siendo detenido por un oficial de ICE junto a un SUV, y el monumento rojo '43' de Ayotzinapa al fondo.
Sheinbaum dijo que la FGR informaría más sobre el caso.

Luego de que el pasado jueves se diera a conocer sobre la detención de un ex militar mexicano, identificado como Enrique Martínez, quien estaría relacionado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, este viernes la presidetan de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tocó el tema.

Martínez fue detenido en Estados Unidos por autoridades de ese país, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) dio a conocer que el sujeto recientemente capturado permanecería bajo custodia de esa institución.

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Ante la pregunta de un reportero, sobre qué tan relevante era esa detención y por qué vía sería trasladado a México, Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República daría más información sobre el caso.

“Es una persona que tiene una orden de aprehensión, en realidad estaban haciendo, más que lo hayan detenido especialmente a él, estaban haciendo una de las redadas que hace esta institución de los Estados Unidos, y ahí se encuentra esta persona, y se encuentra la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México, y ya la Fiscalía (General de la República) puede dar más detalles de quién es esta persona y por qué es relevante”, dijo la mandataria.

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Ante la pregunta sobre si esta era una de las dos personas que ella había pedido que fueran extraditadas a México al gobierno de Estados Unidos, presuntamente relacionadas con el caso Ayotzinapa, Sheinbaum dijo que no.

Sheinbaum acusa misoginia en críticas por respaldo de AMLO
La presidenta dijo que la persona detenida en EEUU no era una de las dos que ella había solicitado que fueran extraditadas a México. (Cuartoscuro)

“Estamos pidiendo de otras dos personas, uno de ellos es el que era el juez de Barandilla, que llegó a Estados Unidos, dio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión, se está pidiendo que regrese a México”, señaló.

Quiénes son las dos personas que Sheinbaum pidió a EEUU que fueran extraditadas

En septiembre de 2025, se dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión que habían mantenido, la colaboración del gobierno del país vecino del norte para extraditar a México a dos personas vinculadas en las investigaciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sheinbaum sostuvo una reunión con Rubio, a quien le pidió colaboración del gobierno que representa para la extradición de dos personas involucradas en el caso Ayotzinapa.

La mandataria dio a conocer que esa petición al funcionario estadounidense se la comunicó al Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos en una reunión que sostuvieron en Palacio Nacional.

“Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los familiares, madres y padres; son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado”, señaló.

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar presuntamente ligado al caso Ayotzinapa
El ICE detuvo a un ex militar mexicano relacionado con el caso Ayotzinapa. (X/@EROLosAngeles)

Una de las personas de las que pidió su extradición es el juez de Barandilla, Ulises Bernabé García a quien Estados Unidos le concedió asilo político en el 2020.

Él era juez de la prisión de Barandilla la noche del 26 de septiembre de 2014 y tendría conocimiento de lo que habría sucedido a los normalistas que fueron llevados a ese sitio y de donde habrían sido sacados por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.

El otro implicado en el caso Ayotzinapa, y de quien Sheinbaum pidió su extradición, es Pablo Vega Cuevas, El Transformer, integrante de Guerreros Unidos, y quien en julio de 2025 la Fiscalñía de Illinois decidió dejarlo en libertad, a pesar de estar acusado de tráfico de drogas en ese país.

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