Gobierno de México modificará trazo de curvas en ruta del Tren Interoceánico a seis meses de descarrilamiento

(Imagen editada con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó una nueva ruta en el Tren Interociánico en el tramo sur, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar accidentes como el sucedido hace seis meses. “Vamos a hacer una inversión muy importante para cambiar el trazo, sobre todo en la zona de curvas, las curvas más pronunciadas que están ya llegando hacia Salina Cruz”, declaró la mandataria.

Durante la conferencia de prensa de este 5 de junio de 2026, Sheinbam informó que actualmente el Tren Interoceánico opera únicamente para carga, ya que el servicio de pasajeros permanece suspendido por motivos de seguridad. Explicó que en dos o tres semanas se informará la fecha en que podría reanudarse el servicio para pasajeros, una vez que la empresa entregue sus recomendaciones sobre las condiciones del trayecto.

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