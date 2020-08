Grupo Higa, consentidos de Peña Nieto, fueron señalados en la denuncia de Emilio Lozoya por amenazas y extorsión (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como el ex secretario federal Luis Videgaray “instrumentaron diversos métodos para conseguir recursos”, entre los que mencionó una relación cercana con Grupo Higa.

Lozoya Austin aseguró en el documento consultado por Infobae México que desde el gobierno “se impulsó al Grupo Higa con la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra”, por lo menos hasta el escándalo de la llamada Casa Blanca; a partir de entonces, se reveló, Juan Armando Hinojosa, líder del Grupo Higa, se dedicó a mediar entre las empresas de construcción, la SCT y Pemex.

De dichos tratos, se informó en la denuncia, el propio Juan Armando Hinojosa le dijo a Lozoya Austin que recibía comisiones que normalmente oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras”.

Por otra parte, informó que “dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y éste, a su vez, los compartía -también en efectivo-, con Enrique Peña Nieto”.

“En una reunión que tuve con Juan Armando Hinojosa, en mis oficinas de Pemex, él me relató lo dicho, diciéndome que el presidente le había instruido a hacer negocios en Pemex para que él y Peña Nieto tuvieran liquidez. De hecho, mencionó específicamente que requería sumas cuantiosas porque estaba construyendo una ‘Egoteca’. Yo no entendía que quería decir con esto, pero más tarde entendí que se trataba del ‘Museo del presidente', al que haré referencia enseguida”.

Incluso reveló que Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo, habría estado involucrado en su salida de Petróleos Mexicanos (Foto: EFE/José Méndez)

Además, aseguró que Juan Armando Hinojosa mencionaba todo el tiempo que se trataban de acuerdos entre él y “su socio, el presidente Peña Nieto”.

Emilio Lozoya también aseguró en su denuncia que Hinojosa llegó a extorsionar a una “reconocida empresa de servicios petroleros” para invertir en la compra de una plataforma marítima de perforación y prometió, además, que “conseguiría una adjudicación directa de Pemex para la renta de este equipo”.

Informó, por otra parte, que dicho equipo tardaría hasta dos años en ser construido, por lo que se negó a considerarlo para un contrato, así como realizarlo por adjudicación directa; ante la respuesta, aseguró Lozoya, “Hinojosa estalló y me amenazó con pedir mi remoción de Pemex”.

Dicha amenaza, reveló, llegó hasta el presidente Peña Nieto, pues el 5 de febrero de 2016, durante una reunión para conversar la salida de Emilio Lozoya Austin de Petróleos Mexicanos, se hizo referencia a Hinojosa.

“Tú fuiste un obstáculo en el cumplimiento de mis instrucciones respecto a mi compadre Juan Armando y constantemente te negaste a obtener recursos para mi proyecto político”, fue lo que supuestamente dijo Enrique Peña Nieto al ex director general de Pemex.

Lozoya aseguró en la denuncia que el líder de Grupo Higa pidió su salida de Pemex luego de haberle negado contratos por adjudicación directa (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Dicho grupo petrolero fue advertido por Emilio Lozoya, de acuerdo con la denuncia, sobre los contratos que les prometía, pues eran ilegales. Ante esto, ellos aseguraron que “se sentían amenazados y que, por ello, preferían perder el dinero”.

Por último, Emilio Lozoya informó que Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro, uno de los múltiples proyectos binacionales que se acordaron con el gobierno de China. La razón, especificó Lozoya, fue un conflicto con Grupo Higa.

“Yo le dije que eso significaba destruir la relación entre ambos países, por lo poblemático del proyecto para el gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación, me dijo: “es que tenemos un problema Videgaray y o porque Higa le facilitó la casa de Malinalco y a mi me está apoyando con otra casa”.

Ante la cancelación, Lozoya presuntamente sugirió excluir a Grupo Higa del proyecto; sin embargo, el presidente habría preferido sacrificar el proyecto y “la relación con China para intentar esconder el tema de las casas”.

Enrique Peña Nieto habría cancelado el proyecto del tren México Querétaro por presuntos conflictos con Grupo Higa (Foto: Edgard Garrido / Europa Press)

Una de ellas, dijo, está ubicada en el Estado de México y cuenta con el llamado Museo del Presidente. Para la construcción de la misma, indicó, los recursos provinieron de presuntas extorsiones a empresas del sector de la construcción que realizó Hinojosa.

A finales de 2015, informó, Antero Rodante, quien manejaba el dinero en efectivo del presidente, le informó a Lozoya que tanto la casa como el museo estaban terminados y “ahí se colocarían los los regalos, reconocimientos y el historial del presidente”.

“En el marco de una cena en Los Pinos, y encontrándose Antero Rodarte en estado de ebriedad, me dijo que estaba hasta la madre de lo poco que le pagaban, en comparación con las maletas llenas de fajos de billetes que él tenía que resguardar en la bodega del ‘Museo de Peña'”, reveló Lozoya en la denuncia.

Incluso especificó que Antero Rodante le comentó que un Ferrari regalado a Enrique Peña Nieto -que él mismo les mostró durante las celebraciones del “Día de la Marina”- por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también se encontraba en la bodega de dicho museo.

Además, aseguró que “Hinojosa me refería en las reuniones que él había salvado el pellejo a Luis Videgaray Caso”. Supuestamente le ayudó a pagar el crédito que había adquirido Videgaray con Grupo Higa para la adquisición de una casa en Malinalco. “Las obras de arte que había dado en pago Videgaray se las había proporcionado Hinojosa también”, informó Lozoya.

“Esto lo mencionaba para ejercer presión sobre mí, mostrando su poder, debido a la cercanía con Enrique Peña Nieto”, destacó el ex funcionario de Pemex en la denuncia.

