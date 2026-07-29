Michael Costello, diseñador de las Kardashian y Lady Gaga, acusa a Paulina Rubio de no pagar vestido que usó en Coachella

Michael Costello se lanza contra Paulina Rubio por no pagar vestido de Coachella. El diseñador confeccionó el look en menos de 48 horas, lo entregó a tiempo y nunca recibió pago (Instagram)

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El diseñador estadounidense Michael Costello acusó a Paulina Rubio de no pagar el vestido exclusivo que lució en Coachella 2026. Costello, conocido por vestir a Lady Gaga, las Kardashian y Beyoncé, hizo pública la denuncia en sus redes sociales y presentó una demanda formal contra la cantante mexicana.

El diseñador hizo pública la acusación a través de sus redes sociales. Paralelamente, según reportes de medios de espectáculos, Costello habría presentado una demanda formal relacionada con otras piezas de alta costura que Rubio habría recibido bajo acuerdo temporal y nunca devuelto ni pagado.

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La notificación de ese proceso judicial habría llegado a la artista a mediados de mayo, durante un receso de la audiencia de custodia que enfrentaba en Miami con Nicolás Vallejo-Nágera, “Colate”.

Costello trabajó menos de 48 horas para confeccionar el look y nunca recibió pago

Paulina Rubio y el vestido que desató la disputa. (Instagram: paulinarubio)

Rubio apareció en el festival como invitada especial de Morat, banda colombiana que la presentó en el escenario Gobi recordando que en 2015 grabaron juntos “Mi Nuevo Vicio”. “La primera canción que sacamos fue en 2015 y la compartimos con una cantante mexicana, te admiramos un montón”, dijo el vocalista al presentarla ante el público de Indio, California.

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Para esa aparición, Costello confeccionó un vestido plateado bordado en cristales, con drapeados y silueta mini, acompañado de una capa ligera, sombrero blanco de ala ancha y botas altas del mismo color.

El diseñador relató que su taller operó contra reloj para cumplir con el encargo. “No hay ningún mensaje oculto ni drama detrás de esta publicación. Simplemente desearía que nos hubieran pagado por el trabajo que entregamos”, escribió Costello en sus historias de Instagram.

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(Captura de pantalla)

Tras entregar el vestido a tiempo y dentro del presupuesto acordado, los mensajes al equipo de la cantante quedaron sin respuesta. “A pesar de los repetidos seguimientos con la gerencia y todos los involucrados, nuestros mensajes quedaron en visto y el pago nunca llegó”, señaló. Hasta la fecha, el diseñador no ha revelado el monto que permanece pendiente.

Costello pagó de su bolsillo a la costurera y a la madre de ésta, quienes trabajaron junto a él en la confección. “La parte más difícil no es solo la factura impaga, sino saber cuánto corazón se puso en esto”, lamentó.

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“Me aseguré de que se les pagara porque creo que quienes dedican su talento, tiempo y oficio merecen ser atendidas. Siempre respaldaré a mi equipo”.

Paulina Rubio y el vestido que desató la disputa. (Instagram: paulinarubio)

Más allá del caso con Rubio, Costello usó su comunicado para señalar un problema que, afirma, ocurre con frecuencia en la industria de la moda. “Los diseñadores, patronistas, costureras, sastres y las innumerables personas que trabajan tras bambalinas merecen el mismo respeto que todos los demás involucrados en un proyecto. Cuando se acuerda un presupuesto y el trabajo se entrega, el pago no debería ser opcional; simplemente debería ocurrir”, escribió.

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El diseñador advirtió que los vínculos personales no justifican el incumplimiento de un acuerdo. “La amistad, la historia o las relaciones profesionales nunca deben reemplazar el cumplimiento de un acuerdo. El respeto va en ambos sentidos. Si alguien cumple lo que prometió, merece ser compensado como se prometió”, señaló.

Cerró su mensaje con un llamado directo: “Espero que nuestra industria llegue a un punto en el que las personas creativas ya no tengan que luchar para que les paguen por el trabajo que ya completaron. Trata a las personas como te gustaría ser tratado. Respeta el trabajo. Respeta el acuerdo. Paga a las personas que ayudaron a hacer posible tu visión“.

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Paulina Rubio y el vestido que desató la disputa. (Instagram: paulinarubio)

¿Quién es Michael Costello, el ganador de un Emmy por vestir a Lady Gaga?

Michael Costello nació el 20 de enero de 1983 en Sherman Oaks, California. A los 15 años abrió su primera boutique en Palm Springs, donde comenzó a vestir a figuras como Céline Dion, Jennifer Lopez y Toni Braxton. Su nombre se proyectó internacionalmente tras participar en Project Runway y Project Runway All Stars, donde llegó a finalista en ambas ediciones.

En 2014 vistió a Beyoncé con un vestido de encaje blanco para la 56.ª edición de los Premios Grammy, momento que el propio diseñador identifica como el punto de inflexión de su carrera.

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Dos años después, junto a la diseñadora de vestuario Lou Eyrich, creó los looks de Lady Gaga para American Horror Story, trabajo que les valió un Emmy por mejor vestuario.

También ha diseñado para Kylie Jenner, Nicki Minaj, Kim Kardashian y Cardi B, y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Palm Springs.

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Paulina Rubio enfrenta otros procesos legales

Paulina Rubio, conocida como “La Chica Dorada”,ha travesado varias batallas legales en los últimos meses.

La acusación de Costello llega en un momento complicado para la cantante. Rubio mantiene un litigio activo por la custodia de su hijo con Nicolás Vallejo-Nágera.

En meses recientes también trascendieron reportes sobre la venta de una de sus propiedades en Los Ángeles, aunque la artista no ha confirmado que esa decisión esté vinculada a dificultades económicas.

Ni Paulina Rubio ni su equipo han emitido postura pública sobre la demanda de Costello ni sobre las acusaciones difundidas en redes sociales.