Brianda Deyanara obtiene la moneda del destino en La Casa de los Famosos México 2026: qué beneficio obtuvo

Brianda Deyanara encontró la primera Moneda del Destino de la temporada.(Captura de pantalla TikTok)

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Brianda Deyanara se convirtió en la primera habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México en hacerse con la Moneda del Destino, el artefacto más temido del reality. El beneficio que obtuvo, decidido por el público vía votación, le permite duplicar sus votos en la nominación del miércoles 29 de julio.

El beneficio no lo determinó la producción, sino los fans del programa, quienes eligieron a través del canal de WhatsApp del reality que el hallazgo de la moneda valdría el doble de votos al momento de nominar. Fue la primera vez en la historia del programa que dos Monedas del Destino entraron en juego de manera simultánea.

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El público votó antes de que alguien la encontrara

Antes de que comenzara la búsqueda, los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice anunciaron en vivo el cierre de la votación y revelaron el beneficio frente a todos los habitantes. “Cerramos la votación, usted querido público tomó la decisión y ha decidido que la primera moneda del destino de esta temporada va a duplicar votos en la nominación del día de mañana”, dijeron en plena gala.

Con el beneficio ya anunciado, La Jefa activó la dinámica. Les indicó a los habitantes que buscarían en toda la casa una moneda escondida, y que ella iría dando pistas para acortar la búsqueda. El suspenso quedó en quién sería el afortunado.

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La búsqueda duró minutos, pero el premio cambia el juego: Brianda Deyanara se hizo con la Moneda del Destino y nominará con el doble de votos este miércoles en La Casa de los Famosos México 4. (TikTok La Casa de los Famosos México)

Brianda encontró la moneda

Brianda fue la primera en dar con el objeto. Su hallazgo desató una reacción inmediata entre sus compañeros: gritos y aplausos llenaron la casa en el momento en que la encontró. De inmediato, La Jefa la llamó al confesionario para revelarle el alcance de su premio.

“Yo me imagino que quieres saber el beneficio que obtuviste con esta moneda del destino. Te quiero aclarar que en esta ocasión yo no decidí el beneficio, fue el público... Tu beneficio tiene que ver con las nominaciones de mañana, tu beneficio es ‘duplicas tus votos’, es decir, cuando realices tu nominación los votos que emitas valdrán el doble”, le explicó La Jefa.

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Al escuchar las palabras de La Jefa, la creadora de contenido reaccionó con sorpresa y gratitud. “Ay no... Gracias Jefa y gracias al público”, dijo frente a las cámaras. El beneficio la coloca en una posición estratégica antes de la primera nominación formal de la temporada.

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

La Moneda del Destino regresa en esta edición como uno de los elementos que pueden modificar de un momento a otro el rumbo del juego. A diferencia de temporadas anteriores, la producción incorporó la novedad de someter el beneficio a votación abierta, lo que convierte al público en un agente directo dentro de las decisiones del reality. Con apenas tres días de competencia, la moneda ya alteró la dinámica de la casa.

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Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa — Cantante y actriz

Luis Chaparro — Creador de contenido

Gema Garoa — Actriz y conductora

Yanet García — Actriz y Health Coach

Memo Schutz — Comentarista y conductor

Brianda Deyanara — Creadora de contenido

Fede Vigevani — Creador de contenido

Ese Pérez — Creador de contenido

Arantza Ruiz — Actriz

Masad Altamimi — Creador de contenido

Flor Vigna — Actriz y cantante

Yahir — Cantante

Cynthia Klitbo — Actriz

Moisés Peñaloza — Actor

Aldo Rendón — Fashion Stylist

Ximena Herrera — Actriz

Karina Torres — Creadora de contenido

Ernesto Laguardia — Actor