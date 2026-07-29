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Cuajimalpa se coloca entre las tres alcaldías más seguras de CDMX en el primer semestre de 2026: SESNSP

Cuajimalpa concentró apenas el 2% de los delitos registrados en la Ciudad de México entre enero y junio de 2026, además de reportar una reducción del 10% en delitos de alto impacto

Cuajimalpa Seguridad SESNSP CDMX
La alcaldía Cuajimalpa, se posicionó entre las tres demarcaciones con menor incidencia delictiva
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La alcaldía Cuajimalpa, se posicionó entre las tres demarcaciones con menor incidencia delictiva de la Ciudad de México durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el informe “Incidencia delictiva municipal enero-junio 2026”, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los datos oficiales reflejan un panorama favorable para la demarcación, al registrar una de las cifras más bajas de delitos en la capital del país, resultado que coincide con la estrategia de seguridad implementada por el gobierno local para fortalecer la vigilancia y la respuesta ante situaciones de riesgo.

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Solo el 2% de los delitos de la CDMX ocurrieron en Cuajimalpa

El reporte del SESNSP señala que entre enero y junio de 2026 las 16 alcaldías de la Ciudad de México acumularon un total de 98 mil 659 delitos.

De esa cifra, Cuajimalpa concentró únicamente el 2% de las carpetas de investigación, ubicándose entre las demarcaciones con menor incidencia delictiva en toda la capital.

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Cuajimalpa Seguridad SESNSP
Cuajimalpa concentró únicamente el 2% de las carpetas de investigación por algún delito (especial)

En contraste, las alcaldías de Cuauhtémoc e Iztapalapa concentraron de manera conjunta cerca del 29% de los delitos registrados durante el mismo periodo, lo que evidencia una importante diferencia en la distribución de la incidencia delictiva dentro de la Ciudad de México.

Las cifras forman parte de los registros oficiales integrados por las fiscalías y procuradurías estatales y publicados por el SESNSP como referencia nacional para evaluar el comportamiento de la seguridad pública.

Delitos de alto impacto disminuyeron 10% en el primer semestre

A los resultados del SESNSP se suma la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la cual reportó que los delitos de alto impacto en Cuajimalpa disminuyeron 10% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Esta reducción representa un indicador positivo para la alcaldía, ya que los delitos de alto impacto incluyen conductas que generan mayor afectación a la seguridad y percepción ciudadana, como robos con violencia, homicidios, lesiones dolosas y otros ilícitos considerados prioritarios por las autoridades.

Cuajimalpa Seguridad SESNSP
Los delitos de alto impacto en la alcaldía disminuyeron 10% durante el primer semestre de este año

El comparativo anual muestra una tendencia descendente en este tipo de delitos, fortaleciendo la posición de Cuajimalpa como una de las demarcaciones con mejores indicadores en materia de seguridad.

Estrategia “Cuajimalpa Segura” fortalece vigilancia y reacción

Las autoridades atribuyen estos resultados a la estrategia “Cuajimalpa Segura”, mediante la cual se han implementado diversas acciones enfocadas en prevenir la delincuencia y mejorar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad.

Entre las medidas destacan el reforzamiento de la presencia policial en zonas prioritarias, el incremento de los recorridos de vigilancia territorial, una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias.

El objetivo de este programa ha sido mantener una vigilancia permanente en colonias, vialidades y espacios públicos, además de atender de manera más eficiente los reportes ciudadanos y reducir los tiempos de reacción ante incidentes.

Cuajimalpa busca mantener los indicadores positivos

Fotografía del alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos y la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde (Crédito: FGJCDMX)
Fotografía del alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos y la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde (Crédito: FGJCDMX)

Con los resultados correspondientes al primer semestre de 2026, Cuajimalpa se consolida como una de las alcaldías con mejores indicadores de seguridad en la Ciudad de México, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Las autoridades señalaron que continuarán reforzando las acciones preventivas y operativas para mantener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva y preservar la tranquilidad de los habitantes.

Los datos publicados por el SESNSP y la Secretaría de Seguridad Ciudadana servirán como base para evaluar el desempeño de las estrategias implementadas durante la segunda mitad del año, con el propósito de mantener a Cuajimalpa entre las demarcaciones con menor número de delitos registrados en la capital del país.

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