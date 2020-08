SCJN rechazó amparo de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, contra su extradición a México

Desde 2018 enfrenta una orden de aprehensión (Foto: Reuters)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este martes la petición de amparo que interpuso Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, actualmente en prisión acusado de malversar recursos públicos.

Y es que Macías Tubilla enfrenta desde 2018 una orden de aprehensión para que se analice su extradición a México desde el Reino Unido (donde ha permanecido los últimos tres años junto a sus hijos y familiares) para someterla a juicio.

Las autoridades la acusan de utilizar al menos 112 millones de pesos del presupuesto de Veracruz para su uso personal, durante su gestión (2010-2016) al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un cargo que oficialmente es honorario y sin salario.

La Primera Sala consideró que su solicitud carece de facultades legales para que la Corte revise su demanda. El acuerdo fue emitido el pasado 29 de julio.

“Infórmese a la quejosa que ante su falta de legitimación se desecha la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que formula, comuníquese la anterior determinación al tribunal colegiado de origen” , señaló la SCJN.

Cabe recordar que en marzo de este año, el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito admitió a trámite la prueba que ofreció Karime Macías, para comprobar actos de tortura durante el proceso que se le sigue en México.

La ex primera dama de Veracruz denunció penalmente al ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) y a Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de la entidad, de coacción, amenazas y violación a la intimidad y abuso de autoridad.

Incluso, a finales de octubre de 2019, fue detenida en Londres; sin embargo, Macías quedó en libertad bajo fianza después de abonar 150.000 libras esterlinas (cerca de 4.4 millones de pesos) el martes 5 de noviembre.

En esa ocasión, su abogado Marco Antonio del Toro, aseguró a través de un comunicado que la orden de aprehensión fue librada de manera “ilegal”, en el marco de una “brutal persecución de la que la hicieron víctima”.

No cabe ni duda alguna que estamos ante un asunto lleno de atropellos a los derechos más fundamentales en el marco de una persecución que dio incluso lugar a forzar la entrega de su esposo a cambio de no afectar a su familia

Además, señaló que su cliente había acudido voluntariamente ante las autoridades británicas a una audiencia sobre el proceso de extradición que enfrenta en México luego de recibir una citación, e insistió que desde el primer momento estuvo dispuesta a emitir su declaración ante la Fiscalía de Veracruz.

Pero ahora, el tribunal colegiado podrá continuar con el estudio del recurso de revisión. El juicio para determinar tal decisión se llevará a cabo en noviembre de este año.

Javier Duarte y Karime Macías protagonizaron uno de los mayores escándalos de corrupción en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), según las investigaciones de la FGR.

El exgobernador fue acusado de utilizar decenas de empresas fantasma para desviar el presupuesto público, algo que ya se había denunciado previamente en una investigación periodística conocida como “Estafa Maestra” publicada por medios como Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Esa investigación periodística detalló que, con las empresas fachada, Duarte y algunos colaboradores entregaron decenas de contratos irregulares por más de 500 millones de pesos. También señaló que no está claro el destino de otros 3,500 millones de pesos de presupuesto asignado por el gobierno federal.

La FGR investiga la participación de Macías Tubilla en este proceso. Algunos testimonios en juicios contra colaboradores de la pareja apuntaron que la ex primera dama tenía un papel fundamental en el gobierno de su marido.

En los diarios que reveló la Fiscalía de Veracruz, la ex esposa de Javier Duarte anotó números de cuentas bancarias y una lista de propiedades en México y otros países.

