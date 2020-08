Tik Tok: quiso jugarle una broma a su empleada doméstica y terminó causando indignación en redes sociales

(Video: Twitter)

El humor en redes sociales no siempre puede ser considerado divertido, al menos no para todas las personas a pesar de los esfuerzos de los internautas y, ahora, los tiktokers que cada día buscan más seguidores en sus cuentas.

Desde tendencias que hacen burla de las deformaciones de otros, hasta bromas a bebés de escasos meses de vida (como arrojarles un queso o tirarles agua para ver sus reacciones), algunas tendencias resultan polémicas, pero no detienen a los usuarios en su afán de conseguir seguidores.

En un reciente vídeo que se volvió viral, una mujer identificada como Marisa López (@marisalopezh) causó indignación al intentar jugarle una broma a su empleada doméstica a la que considera “de la familia”.

“Se acaba de bajar la señora que trabaja conmigo, Silvia, a comprar un queso panela. Siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco, que yo le dije que cinco, a ver cuál es su reacción, ¿va?”, señala Marisa a sus seguidores.

Silvia no lo tomó con gracia, pero nunca replicó (Captura de pantalla)

Luego de que Silvia regresa al auto, la mujer le “confronta” diciéndole que le pidió que comprara cinco quesos panela. Aunque la empleada simplemente evita la confrontación y se disculpa con un “ah, no la escuché”. Sin embargo, Marisa insiste y le reprocha “ ya me estoy empezando a enojar”.

Reacciones en apoyo a Silvia

Aunque al final la tiktoker termina por decirle a su empleada que todo se trató de una broma para la plataforma de vídeos, en redes sociales no tardaron en recriminarle a Marisa sobre el hacer abuso de su estatus social.

Incluso, un sinnúmero de usuarios la calificaron de “clasista” y agregaron la etiqueta de “Whitexican”, que se usa para identificar despectivamente a la clase alta de México.

(Twitter/anag_g)

Entre los comentarios que circulan en redes se encuentran algunos que señalan que el video es una muestra de los privilegios que viven algunos mexicanos sobre otros. Aquí algunos de ellos:

“Ojalá Silvia haga un tiktok demandando por hostigamiento laboral (y posiblemente por incumplimiento de derechos laborales) a ver si le parece tan gracioso a esta pinche señora abusadora”.

“Las bromas whitexicans son muy extrañas. Me conmovió la señora porque le echó ganas, pero no le salió. Silvia es demasiado inteligente y no cae en chistes sin sentido”.

“Esos 55 segundos que dura el video es poco de Silvia, esa gente trae a su chacha ( perdón a su familia ) Las humillan a diario Que si les contaran hablaríamos de muchas más personas haciéndose las graciosas”.

(Twitter/nat20ali)

“Una broma desde una relación asimétrica de poder, no suena a broma, suena a exhibición, a humillación y es violencia. Silvia no es familia, es una persona que presta un servicio; ¿Silvia tendrá una retribución extra por hacer las compras en medio de una pandemia?; ¿Silvia tendrá Seguro Social?”.

“¿Silvia tendrá seguridad social? ¿Un salario justo? ¿Sus condiciones laborales darán para aguantar bromas sobre su subordinación y obediencia? Ojalá que sí”.

Cabe destacar que, al parecer, después de la polémica Marisa decidió hacer privada su cuenta en Tik Tok.

