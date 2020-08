Su última ‘selfie’: hombre murió en Nuevo León luego de tomarse una foto y caer a un barranco

Un hombre cayó a un barranco en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León (Foto: Twitter:@pcsantacatarina)

Un hombre murió luego de caer a un barranco por tomarse una selfie en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El sujeto en cuestión se encontraba practicando senderismo en el “Nido de los Aguiluchos”, cuando no logró equilibrarse y sufrió el accidente.

Autoridades de rescate en el municipio recibieron el reporte y se trasladaron a auxiliar al hombre. Al lugar, acudieron elementos de Jaguares y Protección Civil Nuevo León, quienes se adentraron en la zona de difícil acceso, ubicada en el Parque Ecológico “La Huasteca”.

Según el reporte de las autoridades de Protección Civil municipales, después de realizar labores de rescate por más de diez horas, se encontró sin vida el cuerpo de Dave Carrizosa, quien cayó a un barranco de por lo menos 50 metros.

Después de más de 10 horas de trabajo en el rescate de una persona que se desbarrancó 50 metros en el Nido de los Aguiluchos, concluye el rescate. Agradecemos a los Elementos Operativos de Jaguares, de Protección Civil del Estado, a nuestro Equipo de Brigadistas de Montaña de Jaguares y a todos los Voluntarios que se sumaron, estamos convencidos que todo es más fácil cuando se trabaja en equipo

“Lamentamos con profundo dolor y respeto la pérdida de vida de Dave Carrizosa, enviamos nuestro pésame a toda su familia y seres queridos. Invitamos a toda la población que visitan y recorren las montañas a extremar precaución y realizar con seguridad y responsabilidad este deporte .”, refiere un mensaje publicado en la cuenta de la dependencia.

Los rescatistas acudieron al lugar y llevaron a cabo labores de búsqueda por más de diez horas (Foto: Twitter:@pcsantacatarina)

De acuerdo con medios locales, el hombre intentaba tomarse una fotografía con la cámara frontal de su celular cuando sufrió una caída debido a las condiciones adversas del lugar. En un video difundido en redes sociales, se escucha decir a una mujer: “Esa es la carretera por la que subimos, yo estoy acá arriba y él se cayó allá al fondo… no sé qué pedo”.

Héctor David Carrizosa Rodriguez, de 40 años, impartía clases en el departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de Monterrey. Recientemente había sido felicitado por haber formado parte de la selección oficial de Festival Internacional de Cine Monterrey, con su filme “El Ocaso de un Príncipe”, cuya edición de este año se realizará online a través de Filmlatino del 14 al 20 de agosto próximo.

El “Nido de los Aguiluchos” se ubica en la Autopista Saltillo Monterrey y es muy concurrido por senderistas con experiencia, pues está situado a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar.

El accidente ocurrió en en la zona de alto riesgo conocido como "Nido de los Aguiluchos" (Foto: @pcsantacatarina)

En Nuevo León recientemente se ha escuchado de eventos en donde las personas tienen contacto cara a cara con la naturaleza; este fue el caso de un video difundido en redes sociales que muestra un oso acercarse a una mujer caminando en plena calle. El suceso ocurrió en el municipio de San Pedro Garza García.

Las nuevas imágenes muestran al oso, cerca del parque ecológico Chipinque, el cual lentamente se acerca a una mujer que permanece inmóvil. Al comenzar a caminar, el mamífero se acerca a ella y le abraza una pierna. Al final, la joven se separa del animal mientras que el hombre que graba la interacción también intenta llamar la atención del oso para alejarlo.

No es la primera vez que ocurre: usuarios de internet supusieron que se trata del mismo animal que protagonizó la secuencia viral en donde tres mujeres que visitaban el parque Chipinque vivieron un momento de terror cuando un oso negro se les cruzó en su camino.

Sin embargo, lejos de salir corriendo mantuvieron la calma y hasta oportunidad de tomarse una selfie con él tuvieron.

Ante estas situaciones, Protección Civil Nuevo León recomendó a los ciudadanos conservar la calma, no interponerse entre una madre y su cría, no acercarse a ellos, no proveerles alimento, evitar tomarse fotos con el animal y resguardarse en un lugar seguro desde el que se pueda vigilar al oso.

