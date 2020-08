Captaron a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, jugando golf en horario laboral

Ana Gabriela Guevara fue captada este viernes 31 de julio jugando golf (Foto: @MElenaPerezJaen)

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, no deja de estar envuelta en escándalos.

El más reciente ocurrió este viernes 31 de julio, cuando la funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue encontrada jugando golf en horario laboral.

María Elena Pérez-Jaén Zermeño, excomisionada del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy viernes, siendo las 13 hrs., podemos encontrar “trabajando” a Ana Gabriela Guevara en el Club de Golf Lomas Country de #CDMX. El golf en tiempos de la 4T. #AnaGabrielaGolfista”.

La publicación se volvió viral rápidamente y hasta el momento tiene 17,5 mil me gusta, así como 9,5 mil retuits y comentarios.

Desde hace varios meses, la ex atleta y medallista olímpica sonorense ha estado en el ojo del huracán luego de que investigaciones periodísticas y el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte revelaron una serie de desvíos por más de 50 millones de pesos por parte la titular de ese organismo, quien está siendo investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Guevara Espinoza ha negado las acusaciones de manera reiterada e incluso criticó que la secretaría de la Función Pública presentara un informe parcial “y alevoso” el 19 de febrero sobre seis observaciones a la Conade –en la que se advertía de la compra de viajes que triplicaban el costo, uso de facturas falsas, entre otras—ya que están en el proceso de entrega de información sin comprobarse un delito.

Guevara señaló que no se respetó el principio de presunción de inocencia.

La ex deportista profesional y otros dos funcionarios de la Conade tiene interpuesta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República interpuesta por la empresa veracruzana Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (CIMCSA) S.A. de C.V.

Ana Gabriela Guevara (Foto: Gobierno de México/ Cuartoscuro)

Las acusaciones son por posible asociación delictuosa, cohecho, simular licitaciones, falsificación de documentos y lo que resulte; debido a que presuntamente los funcionarios públicos exigieron cobros por la adjudicación de un contrato a CIMCSA por 16.9 millones de pesos.

El pasado 21 de julio, los empresarios Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano quienes denunciaron a Ana Gabriela Guevara y quienes habrían sufrido un atentado con armas de fuego en el mes de junio, fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, debido a su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de Edgar Álvarez Flores, la cual habría ocurrido el mes de marzo en el municipio de Boca del Río.

Después de haber sido aprehendidos, ambos empresarios fueron trasladados al penal de Poza Rica, en donde se realizará la audiencia inicial con el fin de legalizar su detención y dar inicio al procedimiento penal en su contra.

El 27 de julio, el nombre de la ex deportista volvió a estar en los reflectores cuando la ex alcaldesa de Xalapa, Veracruz y ex colaboradora de Guevara Espinoza, Armida Adriana Ramírez Corral, fue vinculada a proceso por la presunta desaparición forzada de Edgar Álvarez.

Armida Ramírez es señalada como la supuesta operadora de Ana Gabriela Guevara en el presunto fraude y extorsión en la licitación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

