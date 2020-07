Calderón miente al decir que no sabía de los señalamientos contra García Luna o estaba cerebralmente muerto: Buscaglia

Felipe Calderón y Genaro García Luna (Foto: Cuartoscuro)

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa estaba cerebralmente muerto o miente al decir que no sabía lo que hacía Genaro García Luna, secretario de seguridad durante su sexenio, así lo consideró Edgardo Buscaglia, asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

En entrevista para el programa “Los Periodistas” conducido por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, Buscaglia aseguró que en ningún lugar del mundo existen policías que sean “jefes de jefes”, por lo que consideró que debió haber un una red de políticos alrededor de García Luna.

“En el caso de García Luna y sus segundos, (Ramón) Pequeño y (Luis) Cárdenas Palomino, normalmente lo que uno se encuentra en casos de otros países… Los policías terminan siendo sirvientes de una organización criminal en la que los políticos son los jefes. No hay policías jefes de jefes”, dijo Buscaglia.

El académico realizó estos señalamientos luego de que este jueves, el Fiscal de Distrito del Este de Nueva York, Seth D. DuCharme destacó en un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Estado, que Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, “traicionaron durante dos décadas a aquellos a los que iban a proteger al aceptar sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar a esa empresa criminal”, por lo que “García Luna y sus co-conspiradores ahora enfrentarán la justicia por las ofensas, al involucrarse en la importación y distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas hacia los Estados Unidos”.

FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO

Es por eso que Buscaglia descartó que García Luna haya actuado solo.

“No puede haber simplemente un García Luna que era el jefe de todos los jefes y controlaba todo. Tuvo que haber un círculo, una red de políticos, de acuerdo con la experiencia internacional. Sería la primera vez en la historia que un policía como García Luna está en la cúpula solito y comete delitos de manera autónoma. Eso no se cree, no es serio. Los Garcías Lunas de otros países declaran lo que declaró Lozoya, que fue utilizado, presionado, y que ellos no son los jefes de jefes”, añadió.

Que Calderón “argumente que él no sabía lo que estaba haciendo García Luna me lleva a la conclusión de que miente o de que estaba cerebralmente muerto”, consideró Buscaglia.

“La única reunión que yo tuve con el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en su momento, claramente le expliqué que había una protección al Cártel de Sinaloa y que habría que determinar el origen de esa protección”, explicó Buscaglia.

El especialista en temas de seguridad consideró que “el ex presidente Calderón tiene que darle muchas explicaciones a la justicia norteamericana. No me llamaría la atención que lo llamen a comparecer. Él era el jefe directo de García Luna y no había nadie en el medio”, resaltó.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. (Foto: Infobae México)

El profesor de la Universidad de Columbia también destacó la versión de que el ex presidente Enrique Peña Nieto cuenta con custodia policiaca en España a petición del gobierno mexicano. Resaltó que si bien no es algo ilegal, el ex mandatario priista debería estar en México, rindiendo cuentas por todos los señalamientos en su contra.

“Son escoltas que ha pedido del gobierno mexicano, tengo entendido, le han puesto. Y eso no es ilegal, es legal (...) pero en la medida que un ex presidente ha sido el jefe ejecutivo de un gobierno que ha generado miles de millones de dólares, de costos para México en corrupción, en delincuencia organizada... Ese presidente debería estar declarando en México antes diferentes demandas penales por diferentes tipos de delitos y lo tienes en Europa viviendo como un príncipe escoltado” enfatizó.

Insistió en que aunque no es ilegal que el ex mandatario tenga custodia “me llama la atención que el gobierno mexicano actual le solicite protección a Peña Nieto allá en Madrid, pero más allá de eso, creo que lo que más me interesaría es ver qué va a suceder con las declaraciones que el mismo (ex) presidente Peña Nieto debería aportar como las aportaron los presidentes en Colombia, en Brasil, en Perú; cuando el mismo caso de Odebrecht, vinculado al señor (Emilio) Lozoya explotaban en esos países y se abrían investigaciones por crimen organizado y los presidentes como Peña Nieto tenían que declarar, en algunos casos eran acusados y eran sentenciados como el caso de dos presidentes de Panamá y el caso de cuatro presidentes de Perú, tres presidentes de Brasil”, señaló.

" (...) México debería hacer lo mismo, al menos lo deberían llamar a declarar para que este príncipe en Madrid regrese a dar cuentas de qué sucedió con Lozoya e incontables casos de corrupción y delincuencia organizada que deberían ser aclarados”, dijo.

Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

“Me llama mucho la atención que esté tan aislado de todos estos procesos vinculados a causas que yo estoy insistiendo en que se deben tipificar por delincuencia organizada. Entonces todo el mundo en México está sujeto a un debido proceso con el principio de inocencia y todas las garantías que se deben tener en este caso de Lozoya , de su familia y de más; pero deberían estar siendo llamados a comparecer y ser sujetos a un proceso en el cual yo no estoy viendo que esta investigación esté marchando hacia la investigación de una red criminal ni del lado de la empresa Odebrecht, ni del lado de los políticos mexicanos que estaban alrededor de Lozoya, que interactuaron con Lozoya y que el mismo Lozoya está ofreciendo colaborar con el Estado mexicano aportando nombres de actores a su alrededor que lo intimidaron, lo presionaron , lo usaron como instrumento (como dijo el mismo imputado).... No hay otra lógica jurídica, ni judicial, ni lógica humana.. o sea, tiene que serlo”, señaló Buscaglia.

Este viernes durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre una presunta custodia policial de Enrique Peña Nieto, a lo que el mandatario negó tener conocimiento de algún proceso en activo en contra de su antecesor.

“No tengo información y no tengo conocimiento de que la Fiscalía tenga algún procedimiento”, explicó.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard señaló que “lo puede hacer la Fiscalía General de la República, pero no tenemos ese dato”, señaló.

MÁS DE ESTE TEMA:

“No tengo información de algún procedimiento en contra de Enrique Peña Nieto”: López Obrador

Emilio Lozoya habría ofrecido cargo en el gobierno de Enrique Peña Nieto a director de Odebrecht México

Gran Jurado de Estados Unidos acusa a cercanos de García Luna

“Imposible concebir que desconociera lo que era obvio”: la lapidaria conclusión de Denise Dresser sobre las implicaciones de Calderón con García Luna