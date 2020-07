Quién es Martha Zamarripa, la periodista que será la nueva Embajadora de México en Belice

Martha Zamarripa, nueva Embajadora de México en Belice (Foto: especial)

El caso de la periodista Isabel Arvide, quien fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como cónsul en Estambul, Turquía, no es el único. Martha Zamarripa, comunicadora afín al gobierno de la 4T, fue nombrada como Embajadora en Belice.

Aunque el lunes 2 de septiembre de 2019, López Obrador prometió que se dejaría de dar cargos de cónsules y embajadores a políticos dando prioridad a los profesionales de carrera, sus más recientes nombramientos y propuestas al Senado evidencian lo contrario.

Este miércoles, el Senado de la República ratificó por unanimidad los nombramientos presidenciales de María Carmen Oñate Muñoz, Carlos Isauro Félix Corona, Guillermo Alejandro Puente Ordorica y Martha Ofelia Zamarripa Rivas, como embajadores de México en España, Serbia, Irán y Belice; respectivamente.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, destacó que tres de los designados son diplomáticos de carrera, mientras que Martha Zamarripa, es una ciudadana “que ostenta una amplia trayectoria como servidora pública”.

Destacó que la práctica de combinar diplomáticos de carrera con personalidades de la sociedad civil, es algo común en la mayor parte de los países del mundo, al tiempo que consideró que con estos nombramientos se cubren diversas regiones de sumo interés para México, pues son países que cuentan con características que representan potencialidades a desarrollar para nuestro país.

La presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, les tomó la protesta de ley.

¿Quién es Martha Zamarripa?

Martha Zamarripa, nueva Embajadora de México en Belice (Foto: especial)

Martha Ofelia Zamarripa Rivas, nació en Monterrey, Nuevo león. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y en el sector público trabajó como Asesora del Gobierno de la Ciudad de México en distintos periodos, además de que fue Subdirectora General Jurídica y de Seguridad Institucional en el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro en el gobierno de Marcelo Ebrard.

De acuerdo con su semblanza que se encuentra en Internet, ha desarrollado su carrera periodística en prensa escrita, Radio, Televisión y medios digitales como analista, comentarista, conductora, columnista y colaboradora en varios medios de comunicación. Actualmente escribe en el portal pro gubernamental El Soberano.

Aunque la Ley del Servicio Exterior Mexicano no impide que cualquier mexicana o mexicano pueda ser designado como Embajadores y cónsules generales, en el artículo 19 señala que preferentemente se debe elegir entre los Miembros del Servicio Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

Al igual que Isabel Arvide Limón, Zamarripa Rivas carece de experiencia diplomática y ni siquiera han realizado estudios sobre relaciones internacionales. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Andrés Manuel López Obrador las designara como cónsul y embajadora, respectivamente.

Este jueves durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul, pues aseguró es una persona honesta.

El mandatario negó estar cayendo en vicios del pasado al nombrar a una persona sin experiencia diplomática, pero cercana al poder en turno.

“Yo pensé que les iba a gustar que una compañera de ustedes, bueno es que no pertenece a la élite o al grupo conservador que está en la oposición, lo que me queda claro es que no le gustó a El Universal ni al Reforma”, dijo.

Descartó que el nombramiento de Arvide Limón tenga que ver con el reclamo que hizo la comunicadora hace meses en una conferencia matutina, donde dijo los periodistas que estaban todos los días desde la madrugada en las puertas de Palacio Nacional no recibían publicidad gubernamental.

López Obrador señaló que el secretario de Relaciones Exteriores hizo el nombramiento de la periodista, pero fue a petición suya, al tiempo que dijo desconocer con exactitud cuál será su sueldo de la periodista por esta labor.

MÁS DE ESTE TEMA:

López Obrador otorgó el consulado de Estambul a polémica periodista de “las mañaneras”

“Premio a la adulación”: tunden a López Obrador por dar consulado de Estambul a periodista que dijo compartir la cama con presidentes

El caso Emilio Lozoya, Isabel Arvide y el avión presidencial: Jorge Castañeda crítica la 4T