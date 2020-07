“Premio a la adulación”: tunden a López Obrador por dar consulado de Estambul a periodista que dijo compartir la cama con presidentes

Foto: Isabel Arvide Limón / Twitter.

Sigue la polémica en redes por segundo día consecutivo por el nombramiento de la periodista María Isabel Arvide Limón como cónsul en Estambul, Turquía. Cientos de usuarios han posicionado hashtags como #RespetoALaCarreraDiplomatica #NoAIsabelArvide así como las propia cuenta de Twitter de la implicada.

La mayoría cuestionan la falta de experiencia diplomática de la recién nombrada cónsul, además de su posicionamiento ante el poder en diversos sexenios, al elogiar a ex presidentes y políticos como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Francisco Labastida, entre otros.

Otro de los señalamientos recurrentes es su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como su participación en la conferencia presidencial matutina donde exhortó a consignar apoyos económicos para redes sociales y blogs, como el que ella maneja.

Por ejemplo el analista político Alberto Tavira escribió en su cuenta de Twitter: “La vida no es JUSTA ni en la Diplomacia. Para los diplomáticos de carrera la Ley del Servicio Exterior pide por lo menos Licenciatura. Para los designados por el Ejecutivo no es necesario. Por ello no importa que la nueva Cónsul en Estambul no tenga ninguna Cédula Profesional”.

Además fue lapidario al presentar la contraportada y presentación de uno de los libros de Arvide: “En el libro Mis Presidentes Isabel Arvide escribe que [...] con otros (Presidentes) compartí mesa, confidencia y CAMA [...]. La autora –y ahora Cónsul en Estambul– no lo dice en sentido metafórico. Espero que estas páginas no hayan sido sus “Cartas Credenciales”.

Otros la defienden

Otros usuarios de redes sociales la han defendido, destacando sus más de 40 años de trayectoria periodística y ser crítica de algunos funcionarios de estados.

Para aclarar el cargo y sus funciones aquí mostramos la diferencia y responsabilidades del cargo:

Cónsul es un cargo que recibe un funcionario o titular de una Oficina consular por parte del Estado para ejercer una función consular en el extranjero. Es un funcionario del servicio exterior de un país, de carácter no político, da información y propaganda administrada, aduanas, notarial y registro político.

Es el Ministerio de Exteriores, de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores quien le encarga al cónsul la tarea de asistir a los ciudadanos del país de origen en ciertas tareas, como la tramitación de los documentos que necesite para diversos fines, orientarlo para su defensa, en caso de necesitarlo, legalización de documentos oficiales (cuando existe esa posibilidad), poderes, fes de vida, certificados acreditativos de nacionalidad, otorgamiento y renovación de pasaportes, tramitación de documentos de identidad nacionales de su país, promoción económica, cultural y turística, etc.

Embajador es el representante de un determinado país ante otro, o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. El país anfitrión donde se acredita una embajada concede al embajador, a las dependencias y algunos semovientes un estatus funcional especial.

El estatus especial implica cierta extraterritorialidad sobre la ubicación y dependencias específicas de la llamada embajada, por la que el territorio, personal y vehículos gozan de inmunidad diplomática, conforme a normas internacionales (convenciones). En el caso de una diplomacia bilateral, el embajador y la embajada atienden los asuntos de interés estatal entre el país representado y ante el país receptor. Dichos asuntos diplomáticos son de índole política, económica, financiera, comercial, militar, turística, cultural, o cualquier tema de relaciones internacionales, tales como tratados, intercambio de votaciones para ciertas candidaturas de interés.

