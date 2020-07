Detienen a ocho presuntos integrantes del CJNG en Veracruz

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz dio a conocer que llevaron a cabo la detención de ocho presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), capturados por presuntos delitos contra la salud, portación ilegal de arma de fuego y ultrajes a la autoridad.

Los arrestados por personal de Fuerza Civil de esa entidad fueron identificados como Andrés Emiliano “N”, Francisco Javier “N”, Pedro “N”, Tolentino “N”, Jonathan “N”, Alberto “N”; Víctor Manuel “N” y Abigail “N”, quienes poseían armas, droga y equipo táctico al momento de su detención.

Las autoridades también informaron que estas detenciones se lograron tras un reporte al 911 sobre personas armadas a bordo de dos vehículos: un Nissan Versa y un taxi marca Ford con número económico 2862, placas YAJ507A y A995XFC, respectivamente, que se encontraban en la entrada del fraccionamiento residencial Tajín, municipio de Papantla.

Los elementos de seguridad se trasladaron a la zona, sin embargo los detenidos al notar la presencia policial, escaparon. Al tiempo que los que iban en el taxi habrían disparado en contra de los elementos, por lo que fueron perseguidos e interceptados en la colonia La Victoria, Kilómetro 47.

Posteriormente, señalan las autoridades de seguridad, a los detenidos les aseguraron cuatro armas: un fusil ATM calibre 7.62, sin matrícula; una tipo escuadra, marca Colt, calibre 38 súper, matrícula 120736; un arma calibre 22, sin marca, y una marca Smith & Wesson calibre 9, matrícula VCZ4610; cuatro cargadores, 44 cartuchos útiles, 386 dosis de cristal con la leyenda CJNG, 91 dosis de éxtasis, 60 dosis de cocaína, 27 dosis de marihuana, mil 500 kilogramos de marihuana y equipo táctico. Los detenidos y asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las indagatorias correspondientes.

(Foto: SSP Veracruz)

Además la SSP de Veracruz destaca que estas acciones se dan en el marco del programa “Unidos para la Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional (GN).

Se trata de la segunda detención de presuntos integrantes del CJNG en Veracruz en menos de una semana.

El pasado martes 21 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana confirmó la aprehensión de seis presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Oteapan.

Los detenidos entonces fueron identificados como Alejandro “N” alias “El Perri”, José Luis “N” alias “El Chupas”, Édgar “N” alias “El Iglesia” o “El Bubulubu”, Víctor José “N” alias “El Rapero”, Pedro Alberto “N” alias “El Chirris” o “El Chiro” y a Manuel “N” alias “El Carnes”.

De acuerdo con la versión oficial, esas personas fueron vistas circulando a bordo de una van en el tramo carretero Oteapan-El Porvenir y puntualizaron que los hombres estaban armados, motivo por el cual procedieron con la detención.

Cabe recordar que el pasado viernes 17 de julio apareció en Twitter y en WhatsApp un video en el que se muestra a un número no determinado de supuestos sicarios del CJNG con vehículos blindados, equipo táctico y armas de alto calibre.

En el material audiovisual se puede observar al inicio un camión blindado de los llamados “monstruo” que impresiona por sus dimensiones. En el pasado, otros cárteles como Los Rojos y células criminales como La Tropa del Infierno, ya habían tratado de mostrar músculo con este tipo de camionetas a las que agregan blindaje y accesorios para que den la impresión de ser tanquetas militares.

Después de la viralización de las imágenes, muchos detractores de la 4T criticaron la política de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, el jefe del ejecutivo federal dijo que no dejará de combatir las causas que originan la violencia.

Asimismo presentó el análisis del clip, donde aseveró que no se va a declarar ninguna guerra al crimen organizado, como en el pasado; no obstante, no descarta la persecución judicial contra las prácticas antisociales.

