Cómo sería la consulta de Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los ex presidentes

A pesar de la extradición de Emilio Lozoya y las posibles implicaciones a sus superiores, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto, el actual jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, insistió en que para juzgar penalmente a los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y EPN se debe realizar una consultar ciudadana.

Durante su conferencia matutina desde Colima, y bajo la premisa de que el pueblo es bueno y sabio, el mandatario dijo que incluso de llevarse a cabo esa consulta, él votaría en contra de que se juzgará a los expresidentes.

Lo he dicho porque creo que no debemos de anclarnos en el pasado que tenemos que pensar hacia delante e iniciar una etapa nueva como está sucediendo, pero sin permitir la corrupción

AMLO aseguró que si el pueblo lo decide y también la autoridad competente, entonces, se debe de seguir el juicio a los ex presidentes.

Pese a que el caso de Emilio Lozoya Austin podría llegar hasta las más altas esferas del poder, el mandatario dijo que su postura es no anclarse al pasado y mejor apostar por la prevención de los delitos. Sin embargo, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) sí puede iniciar por cuenta propia procesos judiciales contra ex presidentes.

No soy absoluto y tampoco soy tapadera de nadie, si el pueblo dice que se les juzgue a los ex presidentes, que se les juzgue, si la Fiscalía abre investigación en contra del ex presidente Calderón y el ex presidente Peña, adelante