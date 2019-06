"Que me juzguen a mí. Nosotros hacemos el compromiso de cero corrupción y cero impunidad. Pero, en función del interés nacional, de lo que le conviene a México, no creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal. Porque no sólo son los ex presidentes; imagínense: cuántos expertos, ahora que están de moda, apoyaron el modelo neoliberal y hasta ahora no he escuchado de esos defensores una manifestación de disculpa", subrayó.