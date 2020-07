La inesperada defensa de Julián Gil a Marjorie de Sousa: desmintió que su relación terminó por una brujería

Marjorie de Sousa y Julián Gil han protagonizado una batalla legal durante casi 3 años (Fotos: Cuartoscuro)

Luego de semanas intensas en medio de una guerra de declaraciones, el actor Julián Gil decidió tomar un respiro para “defender” la relación que tuvo con Marjorie de Sousa, quien fue acusada de practicarle brujería durante el tiempo que estuvieron juntos.

La periodista mexicana, Angélica Palacios, afirmó que la pareja se distanció cuando Gil descubrió que era víctima de un ritual hecho por Marjorie con diversos objetos, animales y “cosas extrañas.

Ante tales revelaciones, el actor y empresario calificó el relato como un “verdadero cuento de terror”, “totalmente absurdo” y “falso”.

“Esos no fueron los motivos, tenemos unos motivos como pareja, que incluso nunca han salido a la luz pública, que fueron cosas entre Marjorie y yo, pero tengo que salir a desmentir esto porque es totalmente absurdo”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Julián no ha visto a su hijo en un año (Instagram)

“Creo que en todo el proceso ha sido la historia más absurda que he podido escuchar. Porque hemos vivido cosas, tanto Marjorie como yo, duras, injustas para ambas partes, injustas para Matías, pero yo creo que este tipo de cosas hay que pararlas y poner las cosas en contexto porque dentro de todo, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de lo que estamos las dos partes luchando, no podemos permitir tampoco que este tipo de cuentos absurdos entorpezcan más el proceso”, señaló contundente.

“Quiero hoy salir en defensa de lo que nosotros vivimos como pareja y desmentir totalmente este cuento absurdo”, añadió el también empresario de 50 años.

El histrión pidió a la prensa evitar este tipo de historias por el bien de su hijo Matías, de su ex pareja y él mismo; además de no desviar la atención del proceso legal que busca reunirlo con el pequeño de tres años.

“Me sorprende muchísimo y quiero pedirle a todos que seamos un poquito más coherentes. Y si tengo que salir a desmentir a alguien que entorpezca de alguna manera el proceso, lo voy a hacer, ateniéndome a las consecuencias”, concluyó.

Marjorie de Sousa ya no quiere que Julián Gil tenga la patria potestad de su hijo Matías (IG: marjodsousa/ juliangil)

El hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil cumplió tres años en enero pasado, casi el mismo tiempo en el que los actores han protagonizado una batalla legal por la pensión alimenticia y visitas del padre con el niño de nombre Matías.

En agosto del 2019, Julián Gil se reencontró después de un año con Matías en un centro de convivencia en la Ciudad de México. Esta visita se dio en medio de la polémica que desató las declaraciones del actor de origen argentino sobre que no extraña al pequeño Matías, porque no lo conoce.

La intensa batalla que viven Marjorie de Sousa y Julián Gil no sólo ha prevalecido en el ámbito legal, ya que constantemente se enfrentan en los medios de comunicación.

A finales de junio comenzó un nuevo capítulo en la batalla entre los actores, ya que se dio a conocer una nueva demanda interpuesta por Marjorie contra Julián para obtener completa la patria potestad de Matías.

“Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías”, se leía en un comunicado difundido en las redes sociales de la actriz, que borró algunas horas después.

Desde entonces ambos famosos han emprendido una guerra de declaraciones en las que destacaron los gatos mensuales de Marjorie de Sousa en México.

La actriz se decía rehén de una estrategia médiatica, pero jamás definió a que se refería. El que lo hizo fue Julián Gil, quien evidenció el recurso legal interpuesto desde enero de este año.

“Quiero que me diga cuáles son las razones por las que no puedo compartir o tener una vida saludable con mi hijo”, dijo molesto.

Añadió que ha sido objeto de diversas amenazas: “Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión”.

