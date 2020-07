Quiénes son los empresarios que acudirían con López Obrador a cena con Donald Trump en la Casa Blanca

El mandatario confirmó la visita de los empresarios, aunque dijo que sólo estarían en la cena y no en las reuniones. (Foto: Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajará a los Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump. Sin embargo, este viaje no lo realizará solo, pues lo acompañará un reducido grupo de empresarios, los cuales estarán presentes en una cena con los mandatarios de ambas naciones, informó que el jefe del Ejecutivo.

“Están invitados a una cena algunos empresarios mexicanos. Integrantes del gobierno de Estados Unidos propusieron esto. Hicimos una invitación a empresarios, me faltan dos, son 10 empresarios los que van a estar y es únicamente para que nos acompañen a la cena”, comentó López Obrador durante la conferencia matutina de este 7 de julio.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer un listado oficial con los nombres de los empresarios que acompañarán a López Obrador a la Casa Blanca, trascendió que serían los integrantes de su Consejo Asesor Empresarial, en donde destacan figuras como Ricardo Salinas Pliego, quien es dueño de Grupo Salinas, el segundo hombre más rico del país y una de las personas más polémicas durante la emergencia por el coronavirus.

También irían al viaje Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte; Bernardo Gómez, codirector ejecutivo de Grupo Televisa; Olegario Vásquez Aldir, quien es dueño de Grupo Empresarial Ángeles; Daniel Chávez Morán, que se desenvuelve como desarrollador inmobiliario y fundador de Grupo Vidanta; y Miguel Rincón, CEO de Bio Pappel.

Asimismo, de acuerdo con Bloomberg, otros de los empresarios que estarían invitados son Germán Larrea, quien es parte de la tercera familia más rica de México y director ejecutivo de la minera Grupo México, así como Alberto Baillères, propietario de grandes almacenes y la cuarta persona más rica del país.

Cabe mencionar que el mandatario destacó que los invitados de la iniciativa privada mexicana únicamente estarán en la cena del miércoles 8 de julio, mas no serán parte de las reuniones de trabajo que sostenga con Donald Trump.

Estos empresarios se sumarán a la comitiva presidencial, donde destacará la ausencia de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador. Sus acompañantes serán el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el coordinador de la oficina de Presidencia, el también empresario Alfonso Romo; la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

También se les unirán Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía de presidencia que auxilia en sus viajes al presidente mexicano tras la disolución del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como la embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena.

Respecto a esta visita a Washington, López Obrador explicó que el motivo principal es el nuevo tratado comercial que entró en vigor el 1 de julio; sin embargo, explicó que en la agenda bilateral con Estados Unidos hay muchos temas, entre ellos la situación de los migrantes y el muro fronterizo, de los cuales ofrecerá su opinión al mandatario estadounidense.

“Yo insisto, el tema principal de la visita es el tratado que entró en vigor el 1 de julio, hay en la agenda bilateral muchos temas, pero vamos básicamente a lo relacionado con el tratado, nos importa mucho la reactivación de nuestra economía”, declaró en conferencia de prensa.

Acerca de otros tópicos señaló que únicamente van a ofrecer su opinión, por lo que “vamos en un plan de no confrontación, vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento, el diálogo, como lo hemos hecho en todos los casos”, dijo López Obrador.

Por otra parte, el presidente de México también dio a conocer que dio negativo a la prueba de COVID-19, la cual se realizó como parte del protocolo para viajar a Washington.

“Me hice la prueba de COVID para que el Reforma pueda decir que ya estoy completamente alineado (...) Me la hice aunque yo no tenía ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba. Le hago caso a los doctores, que han dicho que si no hay malestar del cuerpo, tos, fiebre, malestares al respirar, pues no se hace la prueba”.

No obstante, detalló que se realizó el examen debido al viaje que sostendrá, pues “tengo que actuar con responsabilidad y tengo que estar muy seguro de que no tengo este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado”, concluyó.

