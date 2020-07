CNI reforzó el rastreo de llamadas al CJNG tras amenazas contra funcionarios y atentado en la CDMX

(Foto: Archivo)

Luego del atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reforzó el rastreo de llamadas telefónicas de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue gracias a una de estas intervenciones en la comunicación del grupo dedicado al tráfico de drogas que pudo saberse sobre los planes de atentar contra actores de la vida política de primera línea como Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo, Santiago Nieto y Omar García Harfuch, de acuerdo con la información presentada por el diario Milenio.

Entonces, se ordenó reforzar la seguridad para cada uno de los miembros del gabinete, incluso les fueron asignados elementos de la Guardia Nacional para prevenir los supuestos ataques con los que se les amenazó.

Ahora, miembros del gabinete de seguridad confirmaron al mismo medio de comunicación que se incrementaron los esfuerzos para el rastreo de llamadas entrantes o salientes de los números detectados como propiedad del CJNG.

El objetivo es darle seguimiento a las amenazas contra otros funcionarios de la Cuarta Transformación, así como del gobernador Enrique Alfaro y uno más en la CDMX confirmado por Claudia Sheinbaum, de quien no reveló su identidad; así como evitar que se vuelva a repetir un ataque.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el CNI ya no se dedica a espiar a sus opositores ni a la gente. Ahora, dijo, el trabajo de inteligencia está dirigido a la atención de objetivos específicos y de delitos de alto impacto.

“Que sirva nada más para que sepan que no damos garrotazos a lo tonto al avispero, que sí sabemos y que lo más importante es la inteligencia, es más importante la inteligencia que la fuerza”, dijo, de acuerdo con las citas recuperadas por Milenio.

(Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien confirmó que una llamada intervenida alertó a los cuerpo de seguridad sobre los posibles atentados y amenazas que recibió el gobierno encabezado por AMLO.

Las principales razones en la elección de blancos fueron, de acuerdo con el periodista Raúl Rodríguez Cortés de El Universal, fueron la firma Ebrard en la extradición de Rubén Oseguera González, “El Menchito”; la lucha antinarcóticos del gobierno a cargo de Durazo; además de la lucha financiera contra el narcotráfico que encabeza Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Sin embargo, el CNI reveló un nuevo objetiva en la mira de la organización criminal encabezada por “El Mencho”. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habría sido amenazado “por no estar jalando” con el CJNG.

En una entrevista con Milenio, el mandatario reveló que siempre ha reconocido al Cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los grandes obstáculos para su administración, quienes las grandes acciones de su gobierno se ven empañadas por la violencia y el miedo de la población al crimen organizado.

(Foto: Twitter @SNietoCastillo)

Después del atentado en contra del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, se dio a conocer un video donde hombres encapuchados presuntamente amenazan al funcionario, además de acusarlo de ser narcotraficante y asesino.

El video fue publicado en YouTube durante la tarde de este martes a través de una cuenta llamada Lalo Pere, mismo que ya no tiene arriba el contenido, pero no ha desaparecido. En la grabación no se menciona ningún grupo criminal.

“Le digo al presidente que a gente como tú la deje fuera. Que no exponga a los agentes inocentes que no saben que cuidan a un narco con “charola”, que se dedica a matar por paga y cobra caro”, declararon.

MÁS SOBRE EL TEMA:

“Por no estar jalando” con el CJNG, Enrique Alfaro está amenazado por el grupo criminal

UIF bloqueó las cuentas de 127 personas relacionadas con el atentado contra Omar García Harfuch

Reconoce el gobierno amenazas del CJNG: una llamada habría dado indicios del atentado en contra de Omar García Harfuch