Sheinbaum confirmó tres muertos en el atentado contra García Harfuch: dos escoltas y una mujer que transitaba por la zona

Claudia Sheinbaum y Omar Garcia. (Foto: cuartoscuro)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reiteró que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch se encuentra fuera de peligro y está siendo atendido en un hospital de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, detalló que dos elementos miembros del equipo de seguridad del secretario perdieron la vida, al igual que una mujer que circulaba por la zona y quien se dirigía a trabajar en el Auditorio Nacional.

Claudia Sheinbaum envió su más sentido pésame a los familiares de las víctimas y les aseguró que no quedarán desamparados.

Ante las versiones de que se trató de un ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la jefa de gobierno insistió en que la Fiscalía capitalina será la que dé todos los detalles de las investigaciones.

Sin embargo, el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, escribió en su cuenta de Twitter que él y elementos de la SSC fueron “cobardemente atacados por el CJNG”, por lo que indicó que “continuaremos trabajando”.

Por su parte, la jefa de gobierno insistió a los reporteros que “no se pueden hacer especulaciones” sobre los responsables del atentado, pero resaltó que lo ocurrido es resultado del buen trabajo que se está haciendo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y reiteró que García Harfuch es un hombre honesto, valiente y preparado que sigue al frente de la policía.

Reieteró “el gran trabajo” que la SSC está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en la capital del país, en coordinación con las fuerzas federales.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, insistió que la policía tiene mando y está trabajando en la seguridad de los habitantes de la capital por lo que le reiteró a la ciudadanía “mi compromiso para garantizar la seguridad y la paz… aquí no hay marcha atrás”, sentenció.

Informó que las fuerzas de seguridad en la capital del país están siendo apoyadas por la Guardia Nacional. Sin embargo descartó que se desate una ola de violencia en la Ciudad.

Imágenes de los casquillos de las balas usadas en el atentado en contra de Omar García Harfuch (FOTO: Cuartoscuro)

Una vista de armas en el lugar donde se atentó contra el jefe de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en Ciudad de México. (Foto: EFE/ Fiscalía de Ciudad de México )

“Estamos en alerta. Está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional apoyándonos”, insistió.

Sin embargo, descartó que ella o algún miembro del gobierno de la Ciudad haya recibido alguna amenaza de muerte.

“No tenemos información, hasta donde sabemos no es así.. La Fiscalía tiene que dar la información”, señaló.

No obstante, aseguró que no reforzará su seguridad y tampoco teme por su vida.

“Es la seguridad que siempre he tenido, no hay reforzamiento en este momento (... ) No temo por mi vida” aseguró.

De acuerdo con Milenio Televisión, debido a las heridas de bala que tiene el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, será ingresado a uno de los quirófanos del Hospital Médica Sur, el cual se encuentra fuertemente resguardado por elementos policiacos y de la Guardia Nacional.

Información en desarrollo..