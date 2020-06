PAN exige a López Obrador aval de ventiladores diseñados por la UNAM

La UNAM creó un ventilador para la pandemia de coronavirus (Foto: Cortesía UNAM)

A pesar de que la ocupación de las camas para atender pacientes con coronavirus en México sea menor al 50%, el CEN del Partido Acción Nacional (PAN) exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avalar los ventiladores diseñados por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para ser utilizados contra el COVID-19.

Por medio de un comunicado de prensa, el partido publicó que Wendy González, Coordinadora Nacional del Consejo Consultivo de Cultura, “buscará al rector Graue para unir esfuerzos, en busca de empresas que apoyen los proyectos universitarios en pro de la pandemia”.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), la disponibilidad de camas en la Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) es del 55 por ciento. Esto quiere decir que de las 26,637 camas generales que existen en el país, 11,887 (45%) están ocupadas y de las 8,969 con ventilador (soporte artificial respiratorio), 3,377 (45%) están ocupadas. De esta forma, quedan libres 14,750 unidades generales y 5,592 con ventilador.

Wendy González del PAN buscará que aprueben el uso de ventiladores diseñados en la UNAM (Foto: Facebook@Wendy González)

Estos datos fueron expuestos por José Luis Alomía, director nacional de epidemiología, durante su más reciente informe técnico diario celebrado en Palacio Nacional, el 24 de junio.

No obstante, el avance del SARS-CoV-2 continúa en México, y la autoridad federal en materia de salud reconoció que hasta su último informe van 24,324 muertos y 196,847 contagios por COVID-19, de los cuales, 24,036 son casos activos, es decir, pueden contagiar a más personas.

De tal modo que González Urrutia abogó en pos de brindar apoyo a este proyecto, pues ya ha sido probado en seres vivos y pudo mantener con vida a una persona de 80 kilogramos.

"La negativa es constante, a todo dice no y las familias no resisten más estas actitudes, no quiere comprar insumos, no quiere equipar a hospitales y ahora se niega a palomear los proyectos de la academia, López Obrador no tiene corazón", aseguró la abanderada del PAN.

El ventilador de la UNAM ya ha sido probado con personas (Foto: Cortesía UNAM)

Ante este planteamiento, en el comunicado del blanquiazul proponen un plan que consta en “establecer comunicación con el rector Enrique Graue para armar una estrategia e ir en busca de empresas que puedan establecer nuevos convenios con la Universidad y avanzar en la fabricación de más respiradores, hasta que Cofepris entienda que no debe retrasar más sus decisiones, ya que afecta en vidas humanas”.

Finalmente, Acción Nacional aseguró que “de la mano con el Congreso federal, lanzarán diversos exhortos al Gobierno para que sea aprovechado el talento y capacidad de los mexicanos jóvenes, evitando que se desprecie su trabajo por una actitud necia”.

También es prudente señalar que la pérdida de empleos desatada por la presencia del nuevo coronavirus en México no tiene ningún precedente. Tan sólo en la Ciudad de México, la pérdida de empleo se cuenta en cientos de miles.

Wendy González establecerá un diálogo con Enrique Graue, rector de la UNAM (Foto: Facebook@Wendy González)

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalina, informó que de abril a junio, se perdieron alrededor de 220,000 empleos. Por ello, la mandataria presentó el nuevo plan de reactivación económica para hacerle frente a la crisis generada por el coronavirus, sustentado en el sector de la construcción.

De esta manera, se prevé que a partir de la implementación del plan de reactivación presentado, se generen 987,183 empleos, de los cuales 554,800 sean directos, todos ellos centrados a la obra pública, privada y apoyo social.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Gráficas del coronavirus en México: CDMX, Edomex y Sonora superan el 60% de ocupación hospitalaria

Mapa del coronavirus en México 25 de junio: se duplicó el número de muertos en CDMX en 24 horas

La Ciudad de México perdió 220,000 empleos por la pandemia de COVID-19: Claudia Sheinbaum