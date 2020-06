Acusaron a CFE de cancelar unilateralmente contratos de compra de carbón distribuido por Altos Hornos de México

El logotipo del productor de acero mexicano Altos Hornos de México se ve en Monclova, México, 14 de agosto de 2018. Fotografía tomada el 14 de agosto de 2018. REUTERS / Alberto Mendez/ Foto de archivo

La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) informó el viernes que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) le comunicó a su unidad Minera del Norte que canceló los contratos de suministro de carbón para dos de sus termoeléctricas en el norte del país.

Los contratos de suministro para las centrales José López Portillo y Carbón II, localizadas en el norteño municipio Nava, habían sido renovados mediante licitaciones públicas durante 27 años, de acuerdo con AHMSA.

“La decisión llevará a Minera del Norte a la liquidación de la plantilla de personal de la Unidad MICARE, que comprende 2,000 obreros y empleados en México, y 400 en Texas, de su empresa Dos Repúblicas Coal Partnership, principalmente mexicanos residentes”, dijo la siderúrgica en un comunicado.

Agregó que el cierre obligado de estas unidades “se contrapone a la voluntad demostrada por Minera del Norte de efectuar de común acuerdo ajustes a los volúmenes, y representa la pérdida de un mínimo de 250 millones de dólares en equipamiento minero de última generación y obras civiles”.

Cerca de 5,000 trabajadores de compañías proveedoras de diferentes bienes y servicios también serían afectados, según AHMSA, que adelantó que ejercerá todos los recursos legales disponibles a fin de que la CFE se responsabilice de los daños y perjuicios económicos y sociales.

Qué es Altos Hornos de México, la empresa vinculada con operaciones ilícitas en Pemex

La escasez de materiales de acero durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), dio como resultado la creación de la empresa, Altos Hornos de México, que fue fundada en 1941 por empresarios y el gobierno de la República. Éstos decidieron ubicarla en la ciudad de Monclova, Coahuila, por su cercanía a yacimientos de carbón y mineral de fierro.

Altos Hornos de México se define como el líder nacional en producción y comercialización de productos planos como lámina rolada en caliente, plancha ancha en rollo y en hoja, lámina rolada en frío, hojalata y lámina cromada, además de perfiles estructurales para la industria de la construcción.

La firma es la mayor siderúrgica (técnica del tratamiento de hierro) de México, que opera a un ritmo cercano a 5 millones de toneladas anuales de acero líquido, y cuenta con una plantilla laboral de 22 mil trabajadores, incluyendo a sus cuatro subsidiarias: MINOSA, NASA, Hojalata Mexicana SA de CV y AHMSA Internacional.

Actualmente, AHMSA es presidida por Alonso Ancira, quienes desde 2016 se desempeña como presidente de la firma.

Ancira llegó a Altos Hornos de México en 1991 como director general. Estudió derecho en la Universidad Anáhuac y cuenta con un doctorado honoris causa por la University of The Icanrnated Word y la Texas A&M University, en San Antonio, Texas (EEUU).

Ayer, fue detenido en Mallorca, una de las islas Baleares de España en el Mediterráneo, a petición de las autoridades mexicanas y con fines de extracción, debido a su vinculación con los pagos de USD 3.7 millones a una firma offshore ligada con las constructora brasileña Odebrecht, en 2014.

La compañía fantasma, transfirió parte de dicha suma a Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Bajo su dirección, la paraestatal mexicana destinó USD 275 millones para adquirir y rehabilitar la empresa "chatarra", Agro Nitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México.

Agro Nitrogenados llevaba 14 años sin funcionar cuando se hizo la compra, por lo que los especialistas lo catalogaron como un pésimo negocio.

