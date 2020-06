“Los fifís”: ¿Es discriminatorio etiquetar a un sector de la población?

La cancelación de(Twitter: @Mariana_Diaz_Lu)

El reciente debate sobre el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) y la renuncia de su titular, Mónica Maccise, así como la cancelación de un foro organizado por la dependencia tras una controversia entre la esposo del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de los invitados puso en el foco el tema de la discriminación.

Una de las críticas que han acompañado a López Obrador durante su mandato es el haber etiquetado a un sector de la población y de la prensa como “fifí”.

La publicación México Desconocido que publicó un análisis sobre el origen de la palabra y sus connotaciones señala que se desconoce su etimología o de dónde proviene exactamente. Pero existe el dato de que uno de los primeros lugares en los que se encontró su uso fue en un cuento de 1882: “Mademoiselle Fifí”, del escritor francés Guy de Maupassant.

El cuento se refiere a un varón con actitudes y atributos afeminados. Desde entonces, esta palabra aludía a hombres con estas características –aunque no necesariamente se trataba de homosexuales–. Incluso, en El libro de las malas palabras de Rius, fifí significa “afeminado”.

Los calificativos impuestos a algunos sectores de la sociedad han divido a los mexicanos, de acuerdo con algunos entrevistados (Foto: Twitter @ArturoCanoMx)

Otra versión señala que el origen es más antiguo. Esto se debe a que, en el siglo XVIII, un naturalista francés llamado Georges L. Leclerc –también conocido como el Conde de Buffon–, utilizó la palabra fifí para referirse a las aves recién nacidas o muy jóvenes.

De esta manera, y con el inicio del Porfiriato en México y el deseo de imitar las costumbres y la cultura francesa, la palabra empezó a se usada por las damas de la clase alta para referirse a sus aves.

Hoy en día, la Real Academia de la Lengua (RAE) señala que su significado es “persona presumida y que se ocupa de seguir las modas”.

En el México actual no sólo es continuamente usada por AMLO sino también por internautas que atacan a quienes son contrarios a las ideas del presidente.

María Salguero (Foto: Twitter@Victoria147org)

María Salguero, activista por los derechos de la mujer y creadora del mapa del feminicidio, empezó a referirse en tono de broma a una de sus bicicletas como “mi bicicleta fifí”, lo cual en redes sociales “está generando división, no sé si es un acto discriminatorio , pero sí está generando división y un poquito de odio de algunos tuiteros hacia alguien que consideran fifís, se me hace muy grave, yo lo estaba usando con otro fifí o para decir que era algo que estaba un poco más caro, por eso ya no lo uso”.

Patricia Báez, diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, coincidió que la palabra en sí no es un término discriminatorio aunque en la actualidad busque crear una división en el país basada meramente en términos electorales.

Desde el punto de vista del Derecho, el abogado Ricardo Corona, expresó a Infobae México que “para que se pueda decir que el grupo denominado ‘fifi’ es discriminado, es porque se les ha privado, por ejemplo, manifestar sus ideas, despedirlos de su empleo, impedirles la libertad de expresión, acceder a algún servicio o un derecho”.

Algunos consideran que el calificativo usado por el presidente es un término sectario (Foto: Presidencia de México)

El diputado por PAN en la capital del país, Jorge Triana, consideró que si bien no puede considerarse como discriminatorio “sí es un término sectario que se utiliza mucho para degradar a alguien, para rebajarlo, y, por supuesto, para segregarlo en muchísimas situaciones en nuestra sociedad”.

“En un entorno de marcadas desigualdades étnico-raciales y económicas, es común que surjan palabras, como fifí o fresa, que aludan a la identificación de un grupo perteneciente a un sector privilegiado. Sin embargo, debe quedar claro que el uso de esas palabras, tanto por su objeto como sus consecuencias son distintas a aquellas utilizadas para estigmatizar a grupos marginados”, expresó Braulio Güémez, coautor de la investigación “Por mi raza hablará la desigualdad”.

Más allá del significado de la palabra, para el monero Daniel Camacho, ante la Constitución todos somos iguales, pero “señalar que tú no eres igual es un acto de discriminación humano, eso está provocando una polarización aunado a la que ya existe en nuestro país. Es un término peyorativo (...) esa palabra no la aplaudo, no me gusta que se diga fifí, es como la de chairos, tampoco me gusta repetirla ni decirla en público”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los “pirruris”, los “fifi”, la “chingada…”: El diccionario básico de López Obrador

“El señor está disculpado”: Beatriz Gutiérrez Müller a Chumel Torres tras controversia por un foro de Conapred

Conapred canceló foro sobre racismo tras críticas a la presencia de Chumel Torres: “No es el momento”, justificó

Organismos internacionales defendieron al Conapred ante intención de AMLO de desaparecerlo