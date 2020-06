Vicente Fox promueve negocio con Deepak Chopra; asegura poder curar virus con sonidos

El ex presidente promovió en Centro Fox conferencias a cargo del hindú (Foto: Archivo)

Vicente Fox, ex presidente de México, anunció en su cuenta oficial de Twitter a Deepak Chopra, un conferencista originario de la India que asegura curar enfermedades como el VIH/SIDA por medio del poder de la mente, la espiritualidad y la llamada medicina tradicional.

“Pronto tendremos entrevista en TV Azteca, Era de las Definiciones, con Deepak Chopra conectando Naturaleza con Pandemia and Virus. Es profundo el pensamiento y muy tranquilizador. Una visión real y una receta para navegar en esta crisis. Un mensaje para Líderes confundidos”, escribió el también empresario.

Chopra ha sido señalado numerosas veces por la comunidad científica como un “charlatán” que utiliza el lenguaje científico para promover tratamientos que no están sustentados en la ciencia. Sin embargo, el hindú ha tenido éxito económico gracias a la poca difusión científica en el mundo.

El riesgo de hacer caso a veces que promueven tratamientos “alternativos” para suplir tratamientos médicos científicamente probados es grave, pues el daño sufrido por millones de personas en el mundo derivado del COVID-19 sigue manteniendo ocupada a la comunidad científica de todo el globo.

Lo único que ha podido hacer la humanidad es “aplanar” la curva de contagios para no saturar los servicios de salud. En México, la cifra sigue en aumento donde la cifra de muertos llegó hasta 16,872 y los casos acumulados a 142,690, esto de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud (SSa) hasta el sábado 13 de junio.

La relación económica de Fox con Chopra es antaña, pues el conferencista ha ofrecido sus servicios en distintas ocasiones para el Centro Fox, una asociación civil del ex mandatario en donde se estima que por cada charla pública cobra 195,000 pesos. No obstante, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) no es el único que aprendió del “guía espiritual”.

En 2014, Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Enrique Peña Nieto, solicitó cuatro veces el servicio de Chopra para que presentara “Liderazgo y abundancia” en el centro de convenciones del ex presidente blanquiazul.

Basado en “Liderazgo y abundancia” se creó el programa MIQ Líderes o “Programa de inteligencias múltiples” que el Centro Fox y The Brain Trust Foundation, ofrecieron de 2013 a 2018. La idea del curso era que el pupilo desarrollará habilidades de inteligencia emocional e inteligencia creativa para aplicarlos en su vida diaria y mejorar sus condiciones de existencia en cualquier ámbito.

El hindú ha asegurado que el virus del SIDA emite “un sonido que lleva al ADN a su destrucción”, de tal razón que la recomendación es curar con “sonido primordial ayurvédico”. Otro negocio de Deepak Chopra son sus libros, mismos que promueven y reafirman sus recomendaciones, mismas que sugieren alejarse de la óptica estricta y científica.

Por su cuenta, el ex jefe del poder ejecutivo federal no se queda atrás. En lo que concierne al Centro Fox, de 2007 a 2018, 452 millones 63,582 pesos tan sólo en donativos. En el mismo periodo, la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, tuvo 131 millones 813,240 pesos. Para entender a cuanto equivalen estos recursos, se le puede comparar a los fondos de la Cruzada Nacional contra el Hambre del sexenio peñanietista.

Las respuestas de los cibernautas no se hicieron esperar. Inmediatamente a la publicación del ex presidente, comentarios como “¿Ya desayunaste we?”, “Perdonenlo encontró la marihuana que le habían escondido y se la fumó” o “tu receta es andar drogado todo el día seguramente”, inundaron la bandeja de comentarios.

