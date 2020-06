“Al Chupacabras lo destronó la Boa”: el comentario de Lilly Téllez sobre el supuesto complot contra AMLO

La ex militante del partido de Morena ha manifestado sus diferencias con el presidente (Foto: Twitter/LillyTellez)

La senadora Lilly Téllez se burló de la denuncia pública que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a un presunto frente opositor contra él, la 4T y Morena, el cual es denominado como Bloque Opositor Amplio (BOA).

De acuerdo con la primera versión, el BOA se enfocaría en promover a actores políticos con el fin de potencializar su posible victoria ante el apoyo que tiene Morena y con ello dañar la imagen del presidente y de Morena. Ramírez también dijo que el plan señala a los medios de comunicación con el fin de que estos hagan “publicidad” sobre los errores que cometan Morena y AMLO, cosa que sería replicada por otros medios internacionales.

La ex periodista de TV Azteca comparó este incidente con la noticia del Chupacabras que causó sensación en la década de los 90.

“Al Chupacabras lo destronó la Boa”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Este martes, el jefe del ejecutivo federal presentó un documento titulado “Rescatemos a México” en donde se denuncia existencia de BOA, que buscaría desplazar a Morena en las elecciones del 2021 y sacar a López Obrador de la presidencia a través de la revocación de mandato en 2022.

El bloque, se presume, está integrado por gobernadores de los estados gobernados por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, los principales partidos políticos de oposición, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a magistrados del Tribunal Electoral y a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El texto también señala a periodistas, medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con la presunta intención de desarrollar una campaña para cuestionar los resultados del gobierno.

Al respecto, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia de la República explicó que la procedencia del texto no ha sido confirmada.

“El pdte. López Obrador difundió un documento llegado a Palacio (cuyo origen y autenticidad desconocemos) que propone la conformación de un bloque opositor para arrebatar la presidencia en el 2021, en el que participan partidos, empresarios, medios, intelectuales, periodistas”, publicó en Twitter.

Derivado de esta publicación, la ahora militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien llegó a un curul en el Senado de la República al amparo de AMLO y su partido, se refirió así:

“La Presidencia de la República difunde documento cuyo ORIGEN y AUTENTICIDAD DESCONOCE...pero le conviene”.

Aunado a esto, en su cuenta personal de Facebook, Téllez publicó “¡Fuera máscaras! La T de la 4T es la T de Thanos...y así me traen pero les daré batalla”.

Respecto a la conformación del BOA, Felipe Calderón, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Denisse Dresser y otros se deslindaron de pertenecer al bloque.

“No soy promotor ni actor de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado Rescatemos a México. No me metan en su complot”, publicó el presentador de noticias Ciro Gómez Leyva.

Por su parte, la analista y politóloga Denisse Dresser también publicó un tuit en el que puso decenas de emojies de carcajadas en respuesta al mensaje publicado por Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SRP), en el que se da a conocer la presunta existencia el Bloque.

Por su cuenta, cientos de cibernautas se divirtieron creando e impulsando memes en redes sociales.

Finalmente Omar Cervantes Rodríguez, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación de México, negó haber escrito un documento del Bloque Opositor Amplio (BOA), que circula en redes sociales.

Esto lo dio a conocer por medio de una video, publicado en su cuenta oficial de Twitter. “El documento, que está circulando en algunas redes sociales, que atribuye a mí un plan para autoatacar a la 4T es totalmente falso y en sí mismo representa un burdo montaje”.

