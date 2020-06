Crimen de Giovanni es una atrocidad: Enrique Alfaro

Alfaro aseguró que el peso de la ley caería sobre los responsables del hecho (Foto: Captura de pantalla)

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseguró que el caso de Giovanni, un joven de 30 años que fue presuntamente asesinado a manos de Policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, es una “atrocidad” y enfatizó que a él también le indigna que sucedan hechos de tal naturaleza.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal expuso una serie de argumentos relacionados con el caso, asegurando que esta acción fue producto de la actuación del nivel municipal de gobierno.

“Lo que pasó en Ixtlahuacán de los Membrillos es una atrocidad, producto de la actuación de la autoridad municipal. Hay que aclarar que no hubo ninguna participación de policías estatales en estos hechos.

Quiero decirles a las y los jaliscienses, de frente como siempre lo he hecho, que a mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México. Sé que nada aliviará la pérdida de Giovanni López ni el dolor de su familia. Sepan que no están solos y que no vamos a parar hasta que se haga justicia.”, escribió.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, explicó su postura a través de su cuenta de Twitter (Foto: Twitter)

Asimismo, Alfaro comunicó que el caso está siendo investigado por la Fiscalía del Estado de Jalisco y señaló que el hecho a determinarse era por qué lo mataron y quién lo mató y no por qué fue detenido. Esto, después de que el reporte oficial de la comisaría expusiera que la detención fue por una falta administrativa y por supuestamente agredir a los policías municipales.

“La @FiscaliaJal está terminando las investigaciones para saber qué fue realmente lo que sucedió y tendrá resultados en las próximas horas. Pero quiero dejar claro que vamos con todo el peso de la ley contra quien resulte responsable para que este no sea un caso más de impunidad. No estamos investigando por qué se le detuvo, estamos investigando por qué lo mataron y quién lo mató. Eso es lo más importante. No puede haber ninguna causa que justifique este brutal hecho”, puntualizó.

Usuarios en redes sociales mostraron su inconformidad con la actuación de las autoridades para esclarecer los hechos (Foro: Twitter)

El gobernador jalisciense finalizó su mensaje utilizando la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, protesta con la de miles de usuarios en redes sociales mostraron su inconformidad con la actuación de las autoridades para esclarecer los hechos. Sobre esto, el cineasta Guillermo del Toro condenó el presunto homicidio de Giovanni, sentenciando que:

“A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido –la locura absoluta– es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que, contrario a lo que se ha difundido en distintos medios, la detención de Giovanni respondió a que la víctima se comportó de forma “violenta”. En el video expuesto en redes sociales se observa cómo un grupo de policías detienen a una persona que forcejea con los elementos de la Comisaría de Seguridad de Ixtlahuacán de los Membrillos.

El joven de 30 años, quien se dedicaba a la albañilería, murió al siguiente día de su detención, justo cuando era trasladado de los separos al Hospital Civil de Guadalajara. Según el informe de la Fiscalía, el deceso fue causado por traumatismo craneoencefálico y lesiones contundentes provocadas por golpes.

La víctima murió, según lo detalló la Fiscalía Estatal de Jalisco, al día siguiente de su detención (Foto: Twitter)

A partir de que la pandemia por coronavirus comenzó a hacerse más presente en México, algunos gobernadores expresaron su preocupación y enfatizaron en la necesidad de abordar la emergencia sanitaria con “mano dura”. Enrique Alfaro fue uno de los mandatarios estatales que, en más de una ocasión, tuvo roces con la autoridad federal, señalando que esta última no estaba tomando la situación con seriedad.

Asimismo, ordenó que las medidas de aislamiento social serían de “carácter obligatorio” y que las personas que no las acataran serían sancionadas con una “falta administrativa”.

“La fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí estén acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen”, explicó el mandatario como parte de un video difundido en redes sociales.

