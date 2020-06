México reportó más de mil muertos por COVID-19 en 24 horas, la mayor cifra desde que empezó la pandemia

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que además existen 948 defunciones sospechosas en el país (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Este miércoles 3 de junio, la Secretaría de Salud reportó 1,092 muertes por coronavirus en México. Es el número más alto de muertes reportadas en una jornada. Desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 11,729 fatalidades hasta ahora.

En la conferencia vespertina, desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que además existen 948 defunciones sospechosas en el país.

Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California. Por el contrario, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima son las tres con el menor registro.

México fue uno de los tres países que reportó más muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas: Brasil y Estados Unidos, los dos territorios con más casos confirmados en todo el mundo, también registraron altas cifras este miércoles.

Brasil reportó 1,349 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo al Ministerio de Salud del país. Es un nuevo récord diario, mientras el virus no muestra señales de ceder en la economía más grande de América Latina. Las cifras elevan el número de víctimas fatales a 31,199.

La nación de 210 millones de habitantes se ha convertido en uno de los epicentros del virus en las últimas semanas. El pico de Brasil aún no ha llegado, y “por el momento no es posible predecir cuándo llegará”, dijo el lunes Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud.

Estados Unidos sumó el miércoles 919 muertes, según el conteo de la John Hopkins University, como consecuencia del nuevo coronavirus, en una jornada en la que los nuevos contagios dieron como resultado un total de 1,849,852 de casos. En total, el país con más contagios y más muertes del mundo sumó 107,099 fallecidos.

El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para comienzos de agosto la crisis habrá dejado más de 135,000 muertes en Estados Unidos.

Sin embargo, no se puede posicionar a los tres países con exactitud en un orden descendiente. Las cifras y los reportes cambian debido a la metodología de conteo que tiene cada país y a los diferentes husos horarios a través de los cuales los gobiernos y diferentes organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Our World in Data de la Universidad de Oxford, y Worldometer, publican sus números.

Por ejemplo, la OMS reportó, hasta su corte de las 02:35 horas (Hora Central Europea de Verano), que este miércoles 3 de junio en Estados Unidos se registraron 761 muertes, en México 237, y en Brasil 623.

La organización Our World in Data de la Universidad de Oxford informó que Estados Unidos registró, en un día, 1,034 fallecimientos por coronavirus, Brasil 1,262, y México 470. Su corte fue este 3 de junio a las 11:00 horas tiempo de Londres, Reino Unido. Por la diferencia de horario con el continente europeo, se puede asumir que tienen las cifras del día de ayer.

Además, no es la única inexactitud registrada por el conteo. López-Gatell especificó que los 1,092 fallecimientos por coronavirus informados este miércoles no sucedieron exactamente en las últimas 24 horas.

Algunos de los pacientes que desafortunadamente pierden la vida no se les logra tomar muestras para el diagnóstico en tiempo útil para que pueda ser confirmada por laboratorio

Agregó que desde hace “varias semanas” existe una comisión técnica que específicamente está revisando métodos complementarios para identificar la mortalidad no observable. La comisión la conforman personas expertas de campos como infectología, epidemiología, sistemas de salud, análisis de datos, y estadísticas.

Las exploraciones incluyen la revisión de actas de defunción, los certificados, y la dictaminación de las muertes. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también forma parte de los “esfuerzos”. Se revisa, por institución, cómo corresponde donde hay “algún faltante de la información” de las muertes “que pudieron haber sido registradas pero no están documentadas o no están confirmadas”.

El subsecretario puntualizó en las 501 defunciones registradas el 26 de mayo. “No todas son del día que se presentan”, afirmó. “Hoy habrán notado que tuvimos un muy sustancial incremento en la mortalidad”, dijo, y explicó en qué fechas de ocurrencia corresponden.

Con una gráfica, las muertes reportadas el 3 de junio, “las que hoy estamos adicionando”, se representaron en un color específico a través de varias fechas que datan desde marzo. López-Gatell ejemplificó con una defunción específica: la muerte por COVID-19 ocurrida desde el 15 de abril y reportada hasta este miércoles.

“En los últimos 20 o 25 días tenemos varias que han tenido un lento proceder hacia el registro, por distintas razones”. Conforme se actualizan las defunciones se actualizan los índices, afirmó, agregando que el índice presentado de la letalidad estimada, que está “sobreestimada porque el denominador está reducido”, se presenta en tiempo real.

López-Gatell informó que de las 1,092 defunciones presentadas hoy, 796 fueron registradas por el IMSS, 212 por la Secretaría de Salud, y 84 por otras instituciones médicas. “Seguiremos trabajando en este empeño y lo vamos a ir informando como resulte”, finalizó.

En el panorama internacional, los casos confirmados y activos (del 21 de mayo al 3 de junio) por región de la Organización Mundial de la Salud se concentran en América: 820,036 casos o 55.6 por ciento. Europa registra 262,864 casos o 17.8 por ciento. El total de casos confirmados a nivel mundial es de 6,287,771, pero aquellos confirmados en los últimos 14 días son 1,464,866 o el 23 por ciento. La tasa de letalidad global es de 6.0 por ciento.

