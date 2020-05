“Estoy aquí trabajando para hacer a mi país menos racista”: Yalitza Aparicio debutó como columnista del New York Times

Yalitza Aparicio fue objeto de un comentario negativo (Foto: Instagram)

La actriz Yalitza Aparicio es tendencia en redes sociales este fin de semana. El motivo principal: se estrenó como columnista del periódico The New York Times. “En México, ‘Roma’ encendió una llama por los derechos de los trabajadores”, es el título del artículo que escribió la también profesora de educación básica en el prestigioso diario estadounidense.

Captura de pantalla de la columna de Yalitza Aparicio en The New York Times

“Un papel en la película de Alfonso Cuarón me mostró cómo el arte puede proporcionar una voz para los marginados”, se lee al inicio del artículo que, como señaló Aparicio, fue escrito en español originalmente y traducido al inglés para su publicación.

Precisamente hace referencia al arte ya que, según describe la publicación, la columna de Yalitza es parte de una sección especial en la que más de una docena de artistas, escritores y pensadores responden a la pregunta: “¿Por qué importa el arte?”.

Planteamiento al que Aparicio responde: “Fue mi participación en esta película (Roma) lo que me llevó a apreciar mejor la importancia del arte. El arte arroja luz sobre los problemas urgentes, necesarios y, a veces, dolorosos que no siempre son fáciles de abordar porque nosotros como sociedad no hemos podido resolverlos. El arte pone al descubierto nuestra realidad brutal, una realidad que es compleja, diversa y a menudo injusta, pero también nos presenta la increíble oportunidad de dar voz a lo inaudito y visibilidad a lo invisible”.

La actriz nominada al Oscar en 2019 por su papel protagónico en la cinta mexicana “Roma”, también tocó un tema que la ha perseguido desde que alcanzó la fama: la discriminación en México.

“Nunca pensé que una película sola podría generar conciencia social y cambio. Pero cuando el director Alfonso Cuarón lanzó su película “Roma” en 2018, conmigo en el papel principal, eso fue exactamente lo que sucedió. De repente, la gente en mi país de origen, México, estaba hablando sobre temas que durante mucho tiempo han sido tabú aquí: racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas, un grupo que históricamente ha sido privado de sus derechos en la sociedad mexicana”.

Y la publicación de la columna de Aparicio no podía estar más ad hoc en su timing.

En redes sociales ya se había convertido en tendencia su nombre por un hilo que reclamaba que Netflix Latinoamérica solo daba visibilidad en sus producciones a las persona adineradas y de piel clara, generando la impresión de que así son todos los mexicanos. Fue entonces cuando empezaron a nombrar a Yalitza, a manera de desacreditación de la queja, ya que recordaban que cuando fue nominada al Oscar, muchos mexicanos lejos de apoyarla, la atacaron por no ser actriz de carrera pero también por sus orígenes indígenas.

(Twitter)

Por lo que Aparicio, a la vez que promocionaba su primera columna en el NYT, aprovechó para enviar un mensaje sobre el racismo.

“Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

(Twitter: @YalitzaAparicio)