AMLO prepara giras de trabajo en fines de semana con sana distancia por coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está haciendo los preparativos necesarios para reiniciar sus giras de trabajo alrededor de todo México los fines de semana, pero con las precauciones adicionales que estén al nivel de la emergencia sanitaria en el país.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que planea reiniciar su rutina política de sábados y domingos con la autorización de Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa), y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la salud.

Ante la presencia del nuevo coronavirus en la república, AMLO adelantó que no va a realizar concentraciones masivas de personas, como lo solía hacer hasta marzo de este año, sino que serán pequeñas reuniones para visitar los megaproyectos que emprende la Cuarta Transformación política de México (4T).

Todo indica que López Obrador pretende dar el ‘banderazo’ al reacondicionamiento de los rieles que se usarán para la construcción del Tren Maya y supervisar las obras de optimización en las refinerías, así como la creación de una nueva en Dos Bocas, Tabasco.

“Ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que lo autoricen ellos los responsables de Salud). Ya si puedo y si ellos me autorizan quiero ir a dar los banderazos, desde luego no concentraciones grandes, lo adelanto, sino actos con menos de 50 con sana distancia, todavía no vamos a poder saludarnos de mano sólo así tocándose el corazón”, especificó durante la conferencia de prensa matutina celebrada este jueves en Palacio Nacional.

La estrategia planteada por el mandatario nacional consiste en que sus eventos solo congreguen a la gente prioritaria: técnicos responsables que puedan aclarar dudas y rendir informes, directivos de las empresas licitadoras y las autoridades locales siempre bajo protocolos de sana distancia.

“Sí quiero ir a dar el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya; quiero ir a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, porque ya están por concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos desde Palenque hasta Cancún. […] tengo pensado hacer lo mismo visitando las refinerías”, manifestó como parte de la agenda política.

Aún falta el visto bueno de las autoridades sanitarias; sin embargo, es necesario recordar que México está en la Fase 3 de la contingencia sanitaria por la presencia del COVID-19, esto quiere decir que el riesgo de contagio es mayor que hace un mes, cuando se estaba en la Fase 2 y las giras de trabajo de AMLO se habían cancelado.

Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada en la SSa durante la conferencia de prensa vespertina, en México suman 4,477 muertos y 42,595 casos confirmados, esto significa que la tasa de mortalidad rebasa el 10%, cuando el promedio mundial oscila el 7% y se diagnosticaron más de 2,000 casos nuevos en 24 horas, nuevo pico máximo.

En el país hay 10,057 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 86,591 casos negativos, 26,746 sospechosos, y un total de 155,932 personas estudiadas. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, también informó que van 53 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Cabe resaltar que Tabasco, el estado natal del presidente, es una de las entidades más golpeadas por el SARS-CoV-2 en México y la tendría que visitar dos veces pues, por un lado, es ahí donde se edifica la nueva refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, también, va a pasar el Tren Mayaa, proyecto multipropósito, pues dará servicios de transporte público, de transporte de mercancías y turísticos.

