En el primer trimestre de 2020 se reportaron al menos 500 víctimas por hechos de violencia extrema

La organización Causa en Común informó que se han cometido al menos 477 asesinatos a quienes sus agresores sometieron a actos especialmente violentos (Foto: Cuartoscuro)

Pese a la pandemia por coronavirus que actualmente afecta a gran parte del mundo, la violencia sigue manifestándose en México reportando cifras elevadas de homicidios, masacres, tortura, maltrato, etc. Según un informe de la organización Causa en Común se han cometido al menos 477 asesinatos a quienes sus agresores sometieron a actos especialmente violentos.

Adicionalmente a los hechos violentos que ha sufrido el país en los últimos años, la organización ciudadana destacó que se suma un fenómeno preocupante, la comisión de delitos en los que se recurre cada vez más al uso de la extrema violencia.

Sobre esto y con el objetivo de elaborar la investigación, Causa en Común definió la violencia extrema como “el uso intencional de la fuerza física para causar la muerte, laceración o maltrato extremo; para privar de la vida a un alto número de personas, en ocasiones en situación vulnerable, que son de interés político, y/o para provocar terror”.

Entre los hechos de extrema violencia cometidos durante el primer trimestre del año destaca el hallazgo de una fosa clandestina que albergaba 29 cuerpos en Jalisco, el 13 de enero (Foto: Cuartoscuro)

Después de realizar una revisión de 211 notas periodísticas publicadas entre enero y marzo de 2020, dicha organización detectó que se han cometido masacres (asesinatos de tres personas o más) y asesinatos de personas vulnerables (migrantes, menores de edad, personas con discapacidad).

Además, se contempló el homicidio de personas de interés político (periodistas, defensores de derechos y activistas de causas sociales o ecológicas, funcionarios o actores políticos), terrorismo y muerte, laceración o maltrato extremo (feminicidio agravado, descuartizamiento, linchamiento o intento de linchamiento, fosas clandestinas, mutilación, tortura, esclavitud o violación agravada).

Entre los casos más representativos de la investigación destacan la ejecución de 16 hombres en un enfrentamiento armado que se dio entre personas privadas de su libertad en un reclusorio de Zacatecas, el primer día del año; el hallazgo de una fosa clandestina que albergaba 29 cuerpos en Jalisco, el 13 de enero; adicionalmente se encontró una fosa con 24 cuerpos desmembrados en Michoacán, el 21 de febrero; y diversos casos con mujeres asesinadas con huellas de tortura.

Los medios de comunicación reportaron el mayor número de actos de extrema violencia en Guanajuato, Michoacán, Puebla y Estado de México (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, los estados en los que se encontró un mayor número de hechos de violencia extrema reportado por los medios de comunicación fueron Guanajuato (29 casos), Michoacán (24), Puebla y Estado de México (17 eventos cada uno); en tanto, Nayarit, Tlaxcala, Yucatán, Baja California Sur, Durango y Querétaro no presentaron registros. Sin embargo, esto no quiere decir que no se hayan desarrollado dichos sucesos, sino que probablemente no fueron documentados en notas periodísticas.

Sobre los actos que se cometieron durante dicho periodo, destacaron las masacres, con un saldo de 215 víctimas; descuartizamiento, con 101; fosas clandestinas, con 93 y asesinato de menor de edad, 46 casos. Los meses con más hechos de violencia extrema reportados por la prensa son enero, con 49 publicaciones; febrero, con 54 y marzo, con 108 casos.

No obstante, Causa en Común aclaró que existen dos limitantes sobre los hallazgos del estudio, el primero es que varios medios no reportan hechos que pudieran estar asociados al crimen organizado por temor a represalias y la segunda es que puede haber eventos que no son comunicados por la prensa.

La presidenta de la organización, señaló que en la actualidad no existe por parte del gobierno, u otra instancia, un seguimiento sistemático de los eventos de extrema violencia (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta de la organización, María Elena Morera, señaló que es probable que estos hechos se encuentren contemplados en las estadísticas oficiales del gobierno, sin embargo, el trabajo tiene como objetivo “visibilizar los horrores que se cometen todos los días en el país, ya que en la actualidad no existe por parte del gobierno, u otra instancia, un seguimiento sistemático de estos eventos extremos”.

Y es que, aunque no sobresalen numéricamente, los asesinatos de los periodistas Fidel Ávila Gómez y María Elena Ferral tuvieron gran impacto. Ávila Gómez fue encontrado en el municipio de San Lucas, cerca de los límites de Michoacán y el estado de Guerrero, el ocho de enero. Por otra parte, Ferral falleció luego de un ataque a balas en su contra, el hecho fue registrado en Papantla, Veracruz el pasado 30 de marzo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Durante abril disminuyeron los llamados de emergencia por violencia contra las mujeres en CDMX

Violencia en Guanajuato: los 6 municipios que se encuentran asediados por el Cártel de Santa Rosa de Lima

El ocaso del Cártel de Santa Rosa de Lima: porqué la organización del Marro se desmorona

Se desmorona la justicia mexicana: el padre de “El Marro” podría salir libre