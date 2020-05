Ricardo Salinas rompió el silencio: “Era mi obligación” plantear una ruta distinta ante el coronavirus

El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene una fortuna estimada en USD11,700 millones, según estimaciones de la revista Forbes.

Las empresas que conforman Grupo Salinas continuaron con sus labores a pesar de la emergencia sanitaria, ya que así lo solicitó el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de dicho conglomerado. En su momento, llamó a dejar a un lado el miedo por el coronavirus y seguir trabajando.

El quinto hombre más rico de México mencionó que su propuesta fue criticada para enfrentar el actual contexto, lo cual calificó como el shock más grande, pero consideró que “las ideas alternativa brillaron por su ausencia”.

Relató en una reunión que mantuvo con ejecutivos y empleados de Grupo Salinas que fue cuestionado por plantear una ruta distinta ante la pandemia de coronavirus y respondió que lo hizo porque era su obligación como mexicano, como ciudadano y por el amor que tiene por México.

“Lo que me extraño no fue la respuesta violenta, agresiva, insultante. Lo que me sorprendió es que nadie planteara otra solución, una tercera, una cuarta, una quinta alternativa. No”, puntualizó Salinas Pliego, quien posee una fortuna por USD 11,700 millones, según estimaciones de la revista Forbes.

Empresas que aglutina Grupo Salinas (Foto: Grupo Salinas)

Las filiales continuaron sus labores ante la justificación que pertenecían al sector esencial para asegurar el funcionamiento de la economía nacional. En materia de financiera cuenta con Banco Azteca; en telecomunicaciones y medios tiene a Totalplay y TV Azteca, por ejemplo.

Ricardo Salinas enfatizó que gracias a que sus empleados continuaron laborando, “ningún cliente se quedó sin acceso a sus ahorros, las familias puede cobrar las remesas que recibieron de sus familiares de Estados Unidos. Además, se mantuvieron las opciones de entretenimiento e información y los usuarios tuvieron internet”.

Cabe señalar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la empresas que incumplieron con las medidas sanitarias y de Grupo Salinas no hizo mención de ninguna, aunque medios de comunicación han reportado casos de coronavirus en las oficinas de dicha compañía y también se filtraron fotos sobre cómo los empleados no contaban con equipo de protección.

“México y nuestros millones de clientes nos necesitan, no es el momento de flaquear o titubear […] acataremos las disposiciones emitidas por las autoridades, porque es momento de colaborar”, enfatizó el multimillonario mexicano y añadió que “el camino difícil sólo toman lo líderes”.

Ricardo Salinas es parte del consejo de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Archivo)

Cabe señalar que el empresario forma parte del grupo empresarial que son asesores de Andrés Manuel López Obrador. Además, sus compañías han logrado ser proveedores del gobierno federal, por ejemplo su institución bancaria fue seleccionadas para el reparto de recursos de programas sociales.

El lunes 11 de mayo, Salinas Pliego expresó su respeto por el mandatario vía Twitter y celebró su labor ante la pandemia de coronavirus.

“Reconozco y respeto al señor presidente López Obrador por su talante democrático y respeto a la libertad de expresión. Consciente de la dificultad que se vive, celebro el compromiso y esfuerzos del gobierno por cuidar todas las vidas en riesgo médico y económico”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Además, se comprometió a continuar con las actividades esenciales de la compañía, “cumpliendo con todas las medidas de higiene, seguimos a un lado de los millones de mexicanos que confían y cuentas con nosotros”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Respaldo absoluto” a AMLO, garantizó Ricardo Salinas ante políticas económicas

Elektra cerrará sus tiendas pero sus servicios financieros continuarán operando, aclaró secretaria del Trabajo

El desafío de Grupo Salinas: burla sellos de suspensión de actividades y mete a sus trabajadores por el estacionamiento

Ricardo Salinas Pliego, el multimillonario que rechazó el confinamiento nacional, es el hombre más favorecido de la 4T