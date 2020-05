Tras la masacre de los LeBarón, los habitantes de La Mora expresaron que “no vivirán con miedo”

Julian LeBarón (Foto: Reuters/ Gustavo Graf)

Tres mujeres y seis menores de edad, miembros de la comunidad mormona de La Mora, en Sonora, México, fueron asesinados por sicarios armados cuando viajaban por carretera, uno de los crímenes más impactantes en los últimos meses.

Rhonita Miller LeBaron murió dentro de automóvil junto a cuatro de sus hijos entre ráfagas de balas y un incendio provocado a su Chrevrolet Tahoe. La ráfaga también arrancó la vida a Christina Langford, Dawna Ray Langford y tres menores de edad. Sobrevivieron solamente cinco menores.

Las familias de origen estadounidense todavía esperan una respuesta clara del gobierno mexicano, quienes colaboran con agentes del FBI para encontrar a los culpables de la masacre, mismos que continúan libres a seis meses de los hechos.

La vida en La Mora ha seguido su curso, a pesar de las marchas realizadas en Ciudad de México, los fuertes reclamos y las exigencias que expresa el pueblo a través de Julian LeBaron, así como la visita del presidente y otras escenas mediáticas; sin embargo, los residentes ahora se sienten menos entusiasmados de seguir la lucha en búsqueda de justicia, según el reportaje de Insider titulado “9 American Mormons died in a brutal ambush in Mexico. This is the untold story of the hunt for justice by those left behind”.

Adam Langford, por su parte, reveló al medio que la idea de cambiar a México simplemente no era realista. Por ahora, dijo, prefiere seguir viviendo con tranquilidad en el país y dejar de llamar la atención en los medios de comunicación.

Este miedo legítimo podría venir de las amenazas de muerte contra Julian LeBaron a finales de febrero de 2020. El principal vocero y activista de la comunidad tras la masacre recibió una llamada de funcionarios estadounidenses, quienes le dijeron que un cartel planeada su asesinato. El hombre terminó huyendo a los Estados Unidos, escoltado por agentes de la Policía Federal, como lo apunta el periodista Ioan Grillo.

Julián LeBaron recibió amenazas de muerte por su búsqueda de justicia (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, advirtió que seguirán siendo “la espina en el costado” de quien esté tras los asesinados, pues para él, esperar sentados a que el gobierno llegue con una respuesta no es la verdadera solución, sin importarle que lo llamen “títere de la derecha contra el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador”.

“Podemos culpar y quejarnos de lo que hace el gobierno todo el día, pero eso nunca solucionará nuestro problema. Tenemos que actuar... Cualquier sociedad que permita que su gente sea asesinada con impunidad eventualmente termina perdiendo todo de su libertad”, reveló a Insider.

“No voy a vivir mi vida con miedo a lo que pueda pasar después. No voy a vivir mi vida con amargura e ira", aseguró Amelia Larngford, quien perdió a u hija Christina en el ataque. Además, aseguró que la justicia, al menos para ella, no acabará con “sólo atrapar a la persona que disparó y encarcelarlo”. Consideró, por su parte, que eso no solucionará el problema de fondo.

Por otra parte, reveló a Insider que para ella probablemente los asesinos ya están muertos a estas alturas de la vida, como suele suceder en el mundo del crimen organizado, las guerras territoriales y el narcotráfico, pues los sicarios son los primeros en caer. Amelia dijo, además, que en ocasiones ha llegado a sentir compasión por ellos.

“Espero que estén muertos porque no hay justicia”, agregó Jenny Langford.

