“Hay muchos, la mayoría, que han expresado su apoyo, incluso que no están de acuerdo con nosotros. Si no en todo, sí en algunas cosas no están de acuerdo, pero han expresado su solidaridad, su apoyo... Entonces, sí, la unidad, sincera, nada de hipocresía. Es como ir a la iglesia todos los domingos, confesar, comulgar y olvidar los mandamientos. Entonces, unidad verdadera, fraterna”, comentó.