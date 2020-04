“Uno de los soldados me conectó cables a los dedos de los pies y encendió la corriente. Más tarde, me golpeó los talones con una tabla. La segunda persona me interrogó y amenazó. También me torturaron poniéndome trapos sobre la cara, asfixiándome y echándome agua en la nariz y en la boca para ahogarme, aplicando en esos momentos corriente eléctrica cada vez más fuerte”; escribió Soto Miller en una carta desde la prisión para el informe de Human Rights Watch, el 10 de octubre de 1997.